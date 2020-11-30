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Вышел трейлер "Революции далеков", спецэпизода "Доктора Кто"

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    30.11.2020, 17:10
Текст:   Юлия Авакова

В Сети появился первый трейлер спецэпизода легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" под названием "Революция далеков" (Revolution of the Daleks), который будет показан на BBC 1 января. В нем зрители, как уже было анонсировано, вновь встретятся с эпизодическим спутником Доктора, капитаном Джеком Харкнессом.

В новогоднем эпизоде появятся Харриет Уолтер из сериала "Убивая Еву" и Крис Нот из "Секса в большом городе". У героини Уолтер очень правдоподобная по состоянию на конец 2020 года миссия: лоббирование использования новых "оборонительных дронов" перед резиденцией премьер-министра. И выглядят они… до боли похожими на уроженцев планеты Скаро. И Доктору с командой (в привычном составе - Яз, Грэм и Райан) опять придется спасать беспомощных людей от самонавлеченных бед.

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