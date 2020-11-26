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Появился тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с капитаном Джеком

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    26.11.2020, 14:29
Текст:   Юлия Авакова

Британская телерадиовещательная компания BBC порадовала поклонников легендарного сериала "Доктор Кто", опубликовав тизер новогоднего спецвыпуска, получившего название "Революция далеков", созданию которого пандемия COVID-19 не успела помешать.

Помимо очевидного присутствия далеков, стало известно о другом хорошо знакомом герое, который явит себя этой зимой. Имя ему капитан Джек Харкнесс, а играет его Джон Барроумен.

В тизере капитан, услышав звук приземлившейся ТАРДИС, с нескрываемым восторгом говорит о том, что скучал по позывным будки Доктора.

Напомним также, что капитан Джек не является "каноничным" персонажем оригинального сериала и был введен в повествование Стивеном Моффатом в "Пустом ребенке", вышедшем на экраны в рамках первого сезона обновленного "Доктора Кто" с Дэвидом Теннантом в 2005-м. Капитан Джек эпизодически появлялся и в более поздних сериях, а впоследствии стал одним из главных действующих лиц сериала "Торчвуд", существенно продвинувшись по части изучения инопланетных форм жизни.

В двенадцатом сезоне "Доктора Кто" капитан встретился с "командой" Тринадцатого Доктора Джоди Уиттакер и, судя по всему, в самом скором времени ему предстоит познакомиться с первым женским воплощением Повелителя Времени.

А на недавно опубликованном постере Джек Харкнесс предстал с оружием в руках и в драматической позе, не посрамившей бы и самого агента ее величества:

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