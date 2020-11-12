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Новый сезон "Доктора Кто" будет состоять из восьми эпизодов

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    12.11.2020, 21:31
Текст:   Юлия Авакова

Шоураннер британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" Крис Чибнелл подтвердил в интервью газете The Mirror, что новый сезон старейшей телеэпопеи Соединенного Королевства будет состоять из восьми эпизодов вместо запланированных одиннадцати. Причина очевидна - ограничения, вызванные пандемией COVID-19. Он также отметил, что, учитывая текущее развитие событий, очень рад, что хотя бы эти восемь удастся выпустить. Съемки были продолжены после локдауна, однако соблюдение всех правил безопасности существенно замедлило творческий процесс.

Фото: Amy Harris/Invision/AP
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Тринадцатый сезон станет третьим по счету для Джоди Уиттакер, Тринадцатого Повелителя времени и первой женщины-Доктора. Вполне возможно, актриса последует традиции, сложившейся после возобновления сериала в начале двухтысячных, и сложит с себя почетную миссию, уступив роль уроженца планеты Галлифрей очередному коллеге. Новый сезон обещает быть интересным уже потому, что Чибнелл несколько раз революционным образом переосмыслил каноническую версию прошлого "докторианы" и явил зрителям "незапланированного" Доктора.

У поклонников сериала есть еще один повод для радости: в прошлом году успели снять новогодний эпизод, "Революция далеков" (The Revolution of the Daleks), который будет показан 1 января. Что касается тринадцатого сезона, он выйдет на экраны осенью 2021-го. Кроме того, уже в этом месяце должен стать доступным для просмотра анимационный сериал "Далеки!" (Daleks!), созданный в рамках масштабного проекта "Победоносный повелитель времени" (Time Lord Victorious).

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