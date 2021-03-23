Новости

Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 14:43
Рубрика: Digital

YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах

Текст: Иван Черноусов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

YouTube начал тестирование новой функции - "Товары в видео" - теперь в видеороликах автоматически будут определяться различные предметы, а пользователь сможет их купить, перейдя по ссылке на сайт магазина. Первое время нововведение будет работать только в США, сообщает The Verge.

Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Image
Google планирует ввести налог для авторов роликов на YouTube

"Мы начинаем тестирование новой функции, которая отображает список продуктов, найденных в видео, а также показывает альтернативные варианты данных товаров, - говорится в официальном блоге компании. - Наша цель состоит в том, чтобы помочь людям найти как можно больше информации о тех или иных продуктах, упоминаемых в видеороликах".

По мнению аналитиков, нововведение позволит Google расширить свое присутствие на рынке электронной коммерции и составить конкуренцию таким компаниям, как Amazon или Alibaba Group. Аналогичные решения уже давно использует Instagram, а 22 марта компания запустила в России сервис Instagram Shopping. Он позволяет отмечать товары в постах и историях, указывать информацию о цене и так далее, пишет VC.ru. Схожим образом работает технология распознавания актеров в фильмах - на стриминговых сервисах Netflix или "КиноПоиск" пользователь может навести курсор на определенного актера, после чего появится информация о том, как его зовут.

"Гипотетически, это отличная фича и для потребителей, и для рекламодателей, и для платформы. Дальше многое зависит от реализации, насколько это будет нативно и не превратится ли видео в сплошной рекламный ролик, который начнет в итоге раздражать пользователя", - утверждает Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА".

В октябре прошлого года Bloomberg сообщал о планах Google превратить видеохостинг YouTube в маркетплейс. Тогда сервис попросил создателей контента установить специальную программу для отслеживания товаров в видео, которая в дальнейшем передавала данные в Google. Кроме того, о работе по созданию маркетплейса в феврале этого года писал директор по продуктам Нил Мохан.

Digital Интернет Компании Информационные технологии YouTube

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок