YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах

YouTube начал тестирование новой функции - "Товары в видео" - теперь в видеороликах автоматически будут определяться различные предметы, а пользователь сможет их купить, перейдя по ссылке на сайт магазина. Первое время нововведение будет работать только в США, сообщает The Verge.

"Мы начинаем тестирование новой функции, которая отображает список продуктов, найденных в видео, а также показывает альтернативные варианты данных товаров, - говорится в официальном блоге компании. - Наша цель состоит в том, чтобы помочь людям найти как можно больше информации о тех или иных продуктах, упоминаемых в видеороликах".

По мнению аналитиков, нововведение позволит Google расширить свое присутствие на рынке электронной коммерции и составить конкуренцию таким компаниям, как Amazon или Alibaba Group. Аналогичные решения уже давно использует Instagram, а 22 марта компания запустила в России сервис Instagram Shopping. Он позволяет отмечать товары в постах и историях, указывать информацию о цене и так далее, пишет VC.ru. Схожим образом работает технология распознавания актеров в фильмах - на стриминговых сервисах Netflix или "КиноПоиск" пользователь может навести курсор на определенного актера, после чего появится информация о том, как его зовут.

"Гипотетически, это отличная фича и для потребителей, и для рекламодателей, и для платформы. Дальше многое зависит от реализации, насколько это будет нативно и не превратится ли видео в сплошной рекламный ролик, который начнет в итоге раздражать пользователя", - утверждает Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА".

В октябре прошлого года Bloomberg сообщал о планах Google превратить видеохостинг YouTube в маркетплейс. Тогда сервис попросил создателей контента установить специальную программу для отслеживания товаров в видео, которая в дальнейшем передавала данные в Google. Кроме того, о работе по созданию маркетплейса в феврале этого года писал директор по продуктам Нил Мохан.