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23.03.2021 11:49
Рубрика: Власть

За насилие и угрозы коллекторам будет грозить 12 лет тюрьмы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов". Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Кабмин поддержал инициативу при условии доработки. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, депутатам регулярно жалуются на действия коллекторов, которые угрожают должникам - вплоть до физической расправы.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

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Согласно законопроекту, выбивальщикам долгов будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы. Если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличится до 12 лет заключения.

В законопроекте речь идет о таких противозаконных приемах:

- применение насилия или угроза его применения,

- уничтожение или повреждение имущества или соответствующие угрозы,

- распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Правительство РФ поддержало документ и предлагает уточнить ряд нюансов.

В пресс-службе ГД сообщили, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

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В связи с внесением документа спикер напомнил, что ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций. Был определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, а также введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников.

"Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным, - заявил Володин. - Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким".

По словам Володина, привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно. Дело в том, что эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Сейчас их действия подпадают под общие статьи Уголовного Кодекса.

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"Внесенным законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления - незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", - объяснил Вячеслав Володин.

Уголовная ответственность, отметил он, будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения.

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