Захарова констатировала обострение "шпиономании" в Болгарии

В Болгарии произошло очередное обострение антироссийской "шпиономании". Таким образом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала объявление Софией "персонами нон грата" двух сотрудников посольства России в Болгарии.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - отметила Захарова. По ее словам, демаршу болгарских властей предшествовала шумная кампания по разоблачению группы лиц, якобы работавших на Россию. Как обратила внимание представитель МИД РФ, к такой практике на Западе прибегали неоднократно, чтобы подготовить почву для высылки российских дипломатов. София пошла на этот шаг уже в пятый раз за полтора года, и "вновь без предъявления каких-либо доказательств", отметила Захарова.

"Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.