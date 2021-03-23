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23.03.2021 18:44
Рубрика: Власть

Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии"

Текст: Михаил Фалалеев

Новый мультимедийный ресурс "Атлас памяти Росгвардии" запущен в преддверии 210-летия создания войск правопорядка и 5-летия войск национальной гвардии. Он знакомит пользователей со всеми объектами, названными в честь героически погибших росгвардейцев.

Героям-росгвардейцам посвятили название улицы

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту "РГ" сообщили, что этот атлас включает в себя фотоиллюстрации и сведения о более чем 1900 объектах. Среди них - 81 учебное заведение, 1440 памятников и скульптур и 9 транспортных средств.

Проект представлен в виде интерактивной карты России, разделенной на субъекты. Во вкладке каждого субъекта пользователи смогут ознакомиться с информацией о военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, героически погибших при исполнении воинского и служебного долга, узнать, в каких городах улицы, учебные заведения, памятники, боевая и специальная техника названы в их честь.

Значительная часть посвящена истории войск - от внутренней стражи Российской Империи до войск национальной гвардии Российской Федерации. Все это сопровождается уникальными историческими фотоиллюстрациями. Здесь можно узнать обо всех руководителях войск, начиная от генерала от инфантерии графа Евграфа Федотовича Комаровского, свыше 18 лет командовавшего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.

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