"Ак Барс" первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Подопечным Дмитрия Квартальнова хватило всего четырех матчей, чтобы справиться с сопротивлением уфимского "Салавата Юлаева" в четвертьфинальной серии.

Специалисты ждали в зеленом дерби, как еще называют противостояние этих команд, максимально упорной борьбы. Но "Ак Барсу" удалось выключить главное оружие соперника: финскую тройку во главе с одним из лучших бомбардиров регулярного чемпионата Теему Хартикайненом. Вот и в четвертом матче финны проснулись, только когда счет был 3:0 в пользу казанцев. Шайбами отметились Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. В последние пять минут матча Джефф Плэтт и Александр Кадейкин две шайбы отыграли с передач финских партнеров. Но на полноценное чудо "Салават Юлаев" так и не сподобился - 2:3.