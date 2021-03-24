Анна Щербакова - первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. В ее копилке уже три титула чемпионки России, "серебро" финала Гран-при 2019 года и чемпионата Европы-2020. Но на чемпионат мира, который стартовал в Стокгольме, Аня приехала как дебютантка. Отсюда и волнение, и "нервный прокат" короткой программы, как охарактеризовала его сама спортсменка.

Как хорошо, что эти ощущения были больше внутренними. Ведь те, кто наблюдал за прокатом Щербаковой, никакого особого беспокойства не заметили. Зрители, точнее, телезрители в условиях коронавирусных ограничений, увидели красивые линии, завораживающее, проникновенное катание, четкие технические элементы. Аня все сделала чисто: двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной риттбергер". Щербакова получила 81,00 балла и выиграла короткую программу на чемпионате мира.

Хотя выступавшая последней в сильнейшей разминке японка Рика Кихира тоже рвалась в лидеры. Кихира представила интересный и, на первый взгляд, безошибочный прокат с ультра-си элементом - тройным акселем. Поначалу по технической оценке она опережала Щербакову, но арбитры усмотрели несколько недокрутов на прыжках, поэтому итоговая оценка получилась ниже, чем у Ани, - 79,08 балла.

Совсем немного 16-летней Щербаковой и 18-летней Кихире уступила 24-летняя Елизавета Туктамышева, которая на этой самой арене завоевала "золото" чемпионата Европы еще в 2015 году. Лиза, давно не попадавшая в состав нашей сборной на главные старты, также показала прекрасный тройной аксель, получив очень достойные оценки - 78,86 балла.

А вот еще одна россиянка Александра Трусова серьезно ошиблась, сорвав каскад "тройной лутц - тройной тулуп". Саша коснулась рукой льда на приземлении с первого прыжка и не смогла прицепить второй, оставшись без элемента. За прокат Трусова получила всего 64,82 балла и по итогам короткой программы стала только 12-й.

Самое интересное нас ждет в произвольной программе, где у одиночниц начнется битва четверных прыжков

Медали фигуристки-одиночницы разыграют в пятницу. А пока своими впечатлениями с корреспондентом "РГ" поделилась серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

Алена, наши болельщики ждали российского пьедестала. Как вам итоги короткой программы?

Алена Леонова: Меня переполняют эмоции после выступления Елизаветы Туктамышевой. Наконец она получила заслуженные баллы. Все остальное для меня отошло на второй план. Я очень рада за Лизу, рада, что у нее все получилось, и она заставила себя уважать этим прокатом.

Лиза совсем недавно поменяла программу. Похоже, это пошло на пользу?

Алена Леонова: Когда ты катаешься под то, что тебе нравится, реально крылья вырастают. Получается делать все от души, эффектно.

А что помешало Трусовой?

Алена Леонова: Возможно, не справилась с волнением. Это действительно случайная ошибка на прыжке. В произвольной программе она такого точно не допустит. И выбраться оттуда, где она сейчас находится, даже очень реально. Не стоит расстраиваться, раскисать. Надо взять волю в кулак. Считаю, все может обратиться в другую сторону.

Она была чемпионкой по тренировкам в Стокгольме. Сделала пять четверных. Может, переусердствовала?

Алена Леонова: Саша - максималистка. И она очень сильная спортсменка в физическом плане. Не думаю, что она выдохлась на тренировках, выплеснула всю себя. Просто во время выступления случилось так, что она дрогнула.

Пойдет Александра ва-банк в произвольной программе?

Алена Леонова: Вряд ли. Ей надо делать ставку на чистый прокат. Можно ограничиться тремя четверными, которые она уже заявила.

Получается, все самое интересное еще впереди...

Алена Леонова: Безусловно. Щербакова, Кихира, Туктамышева. Отрывы маленькие. Нас ждет сильная конкуренция и борьба за "золото".

Личное мнение

Несколько несуразное платьице Трусовой словно подчеркивало ее такое же неудачное катание. Тяжело было бедной девочке. Какой тройной аксель... Сорвала каскад, который теперь безошибочно исполняется многими участницами юниорского первенства России.

У Саши будто гири на ногах. Катание в темпе замедленной киносъемки. Отчаяние на милом и обычно приятном лице. Отсутствие так свойственной именно Трусовой собранности. Почему и отчего такое фиаско? Кто скажет... 12-е место, так низко наши девчонки давно не падали.

Конечно, есть шанс что-то и как-то исправить в произвольной программе с Сашиными-то великолепными четверными. Остается реальная возможность подняться выше. Но смогут ли не Трусова с тренером Евгением Викторовичем Плющенко, а судьи отойти от шока, испытанного при провальном исполнении Сашей короткой программы? Выход один: забыть обо всем и кататься для нас, верных болельщиков. И тогда посмотрим...

Подготовил Николай Долгополов