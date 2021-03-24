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Apple сняла с продажи две модели iMac

Текст:   Виктория Чернышева
24.03.2021,  
18:03
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

На официальном сайте Apple больше нельзя купить две из трех моделей iMac.

Первым из продажи исключили самый мощный и дорогой моноблок компании - iMac Pro. А теперь, как уточняет портал Engadget, из конфигуратора убрали 21,5-дюймовые версии iMac с твердотельным накопителем на 512 ГБ и 1ТБ. Приобрести можно лишь компьютеры с 256 ГБ SSD и вариант 1TB Fusion Drive.

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Пока неясно, почему в Apple приняли решение о прекращении продаж этих моделей.

Известно, что компания работает над двумя новыми моделями, который получат новый дизайн - более тонкий корпус и уменьшенные рамки. Обновленные iMac будут работать на ARM-процессоре Apple M1. Когда именно они будут презентованы, пока не озвучивается.

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