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Рубрика: Общество

Гороскоп

24 марта - 30 марта
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 62(8413)

Овен

Общение с природой окажется лекарством, которое поможет восстановить силы и энергию.

Телец

Старайтесь все делать в компании единомышленников или хотя бы советоваться с теми, кто знает и умеет больше, чем вы.

Близнецы

У вас появится желание принять участие в каком-то новом мероприятии. Это может оказаться пустой охотой к перемене мест.

Рак

Глубоко скрытые конфликты и противоречия могут неожиданно всплыть на поверхность.

Лев

В одиночку сложнее справиться с задачами, даже если они кажутся легкоосуществимыми. Не отказывайтесь от помощи.

Дева

Чем дольше вы будете обдумывать ситуацию, тем меньше шансов, что найдете правильное решение в короткое время.

Весы

Могут нахлынуть воспоминания, которые заставят вас тосковать о былых привязанностях.

Скорпион

Старайтесь уходить от обсуждения тем, которые по тем или иным причинам могут быть вам неприятны.

Стрелец

Вам потребуются умение адаптироваться к новым условиям и способность просчитывать, как будут развиваться события.

Козерог

Ситуация будет складываться не так, как хотелось бы, что огорчит тех, кто привык доводить все до совершенства.

Водолей

Вам будет сложно сделать выбор, особенно если дорог к цели несколько. Сердце подскажет вам, как себя вести правильно.

Рыбы

Вы не замечаете того, что очевидно для окружающих. Постарайтесь не совершить ошибок.

Общество Ежедневник Гороскоп

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