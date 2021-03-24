Банк России запустит сбор монет у населения

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России. Ежегодно ЦБ заказывает изготовление огромного числа монет, хотя их реальное использование в расчетах сокращается: львиная доля монеты вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у граждан, которые потом не знают, что с ней делать.

Пилот пройдет в 2022 году в одном из регионов, характеризующихся низкой долей возврата монеты из обращения, рассказали "РГ" в Банке России. Поскольку у регулятора нет соответствующего оборудования, будет привлечен технологический партнер. Если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя страны. Изготовление этой монеты обошлось в 3,8 млрд рублей. На фоне пандемии доля монеты, которая вернулась в кассы Банка России (то есть не пропала без вести, а продолжала использоваться как средство расчетов), снизилась до 46% (в 2019 году - 63%). "Все больше торговых предприятий, заказывающих и получающих монету для выдачи сдачи, в то же время отказываются принимать монету от населения, чтобы уменьшить свои расходы на ее пересчет и инкассацию", - отмечает Банк России в опубликованных "Основных направлениях развития наличного денежного обращения".

Чтобы возвращалось больше монеты, ЦБ планирует стимулировать использование терминалов для ее приема. Они уже есть, однако их широкому распространению препятствует низкая рентабельность при высоких комиссиях для населения, указывает Банк России. Так, в Москве комиссии доходят до 20% с суммы принятой мелочи. Впрочем, ее можно отнести и в банк, причем если попросить зачислить ее на текущий счет или депозит, банк не вправе взять комиссию (но может взять ее за простой размен на банкноты). Как отмечают в Промсвязьбанке, операции по обмену монет не особенно востребованы у населения, учитывая вес "железных" денег и их низкую номинальную стоимость.

Для возврата в оборот монет Банк России уже предлагает несколько инструментов: проведение акций "День монеты" в отделениях банков и участие на Монетной площадке, перенаправляющей потоки монеты от тех организаций, которые получают ее от населения, в организации, которым она нужна (площадка в 2020 году охватывала восемь регионов, в этом году ЦБ планирует масштабировать ее еще на пять регионов, к 2025 году через нее должно проходить около четверти оборота монеты). Сбор монеты через специальные устройства - это новое направление.

В 2020 году Банк России выпустил в обращение 1,3 млрд монет - по девять на каждого жителя страны

Как отмечают в ВТБ, его развитие зависит от готовности производителей выводить на рынок устройства по приему монеты - по цене и с характеристиками, которые бы устраивали банки с точки зрения экономической эффективности всего процесса приема и обработки монеты. Иначе говоря, процесс должен быть самоокупаемым для банков, а стоимость услуги для клиентов - адекватной. "По нашим оценкам, положительной экономики проекта можно добиться на крупных объемах монеты, в том числе путем объединения усилий всего банковского сообщества, а также ретейла", - отмечают в ВТБ. Поэтому инициатива ЦБ, рассчитывают в банке, может кардинально решить проблему возврата монеты в обращение.