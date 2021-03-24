Берлускони выписали из больницы

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы "Сан-Раффаэле", где он провел сутки, сообщает итальянское новостное агентство ANSA.

Ранее его адвокат Федерико Чеккони сообщил, что политик был помещен в клинику "в связи с проблемами со здоровьем".

О госпитализации Берлускони было объявлено перед началом очередного судебного заседания по "делу Руби". Политика обвиняют в подкупе свидетелей , которые выступили в процессе касательно использования услуг двух несовершеннолетних проституток. Ранее Берлускони был оправдан по "делу Руби" в судах всех инстанций.

84-летний экс-премьер несколько лет назад перенес операцию на сердце, а в сентябре 2020 года переболел коронавирусом.