Инженеры создали большого управляемого человекоподобного робота

Новости

В Швейцарии опасаются третьей волны пандемии из-за отказов от вакцинации 16:11
Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники 15:58
В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа 15:57
Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками 15:57
В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков 15:47
В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей 15:46
Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо 15:37
Минприроды расширит список открытой экологической информации 15:31
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России 15:31
Как в этом году присоединиться к "Часу Земли" 15:24
В Москве спасли провалившегося под лед лыжника 15:21
Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям 15:19
В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова 15:18
Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур 15:03
Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона 14:57
В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку" 14:54
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший двух женщин в Москве 14:51
Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель 14:51
Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области 14:43
Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 15:22
Рубрика: Общество

Инженеры создали большого управляемого человекоподобного робота

Текст: Алена Ларина

Японская компания показала большого робота, похожего на человека, который управляется с помощью VR-стенда. Машина слушается оператора, двигающего рычаги.

Фото: iStock
В Самаре импланты суставов изготовит робот

В основном, подобные роботы не больше человеческого размера. Создавать больших, которые, как правило, используются на производстве крупных конструкций или в зоне чрезвычайных ситуаций, нелегко.

Японская компания Man-Machine Synergy Effectors разработала большого человекоподобного робота, который воспроизводит туловище, две руки и голову человека. Он примерно в два-три раза выше человеческого роста и располагается на высокой платформе.

Руки робота имеют по три пальца для захвата предметов. На видео машина хватает легкую полимерную палку и футбольный мяч, но, понятно, что она может поднимать и тяжелые грузы.

Оператор находится в кресле и управляет с помощью рычагов для рук и двух педалей. VR-шлем на его голове транслирует стереоскопическое изображения с двух камер на голове робота.

Машина копирует движения человека в реальном времени. Но это не прямое копирование, а управление при помощи рычагов, положение которых переносится на робота. Такой вариант уже использовали ранее на человекоподобных машинах меньшего размера.

Общество Наука РГ-Видео

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова