Инженеры создали большого управляемого человекоподобного робота

Японская компания показала большого робота, похожего на человека, который управляется с помощью VR-стенда. Машина слушается оператора, двигающего рычаги.

В основном, подобные роботы не больше человеческого размера. Создавать больших, которые, как правило, используются на производстве крупных конструкций или в зоне чрезвычайных ситуаций, нелегко.

Японская компания Man-Machine Synergy Effectors разработала большого человекоподобного робота, который воспроизводит туловище, две руки и голову человека. Он примерно в два-три раза выше человеческого роста и располагается на высокой платформе.

Руки робота имеют по три пальца для захвата предметов. На видео машина хватает легкую полимерную палку и футбольный мяч, но, понятно, что она может поднимать и тяжелые грузы.

Оператор находится в кресле и управляет с помощью рычагов для рук и двух педалей. VR-шлем на его голове транслирует стереоскопическое изображения с двух камер на голове робота.

Машина копирует движения человека в реальном времени. Но это не прямое копирование, а управление при помощи рычагов, положение которых переносится на робота. Такой вариант уже использовали ранее на человекоподобных машинах меньшего размера.