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Текст:   Марина Трубилина 
14:54 24.03.2021

Более 50 тысячам льготников планируется помочь с жильем

Обеспечить жильем в два раза больше семей, чем годом ранее, планирует Минстрой. В 2021 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий предполагается выдать 53 474 семьям.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В 2020 году в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищный вопрос решили 28 365 семей.

Фото: РИА Новости
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На помощь с жильем выделено более 29,7 млрд рублей. Это позволит приобрести квартиры для 14 368 молодых семей, 1396 семей вынужденных переселенцев, 2 440 ветеранов боевых действий. Жилищную поддержку планируют направить 2 123 семьям инвалидов и семьям с детьми-инвалидами, 1 002 семьям ветеранов Великой Отечественной войны и 945 семьям граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф.

Также улучшить жилищные условия смогут 1966 семей, переселяющиеся из районов Крайнего Севера, 557 отселяющихся из Байконура, 480 семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы.

Из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) планируют переселить 210 семей, переехать должны также 234 семьи, проживающие в непригодных и временных помещениях, созданных в период освоения Сибири и Дальнего Востока, 150 семей, проживающих в зоне БАМа. Улучшат жилищные условия 112 семей в Крыму и Севастополе и 19 семей, живущих в оползневых зонах Чечни.

Жилищную выплату получат 122 семьи молодых ученых, 398 семей федеральных гражданских служащих и 300 семей соотечественников.

Кроме того, в программу с 2021 года входит обеспечение жильем детей-сирот. В нынешнем году выплаты на приобретение жилья получат 26 652 сироты.

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