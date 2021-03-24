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24.03.2021 12:09
Рубрика: Общество

Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V"

Текст: Константин Волков

Сделать прививку российской вакцины против коронавируса "Спутник V" изъявили желание 26 процентов французов, согласно данным нового опроса. Соответствующее исследование было проведено французской компанией по изучению общественного мнения IFop по заказу радио Sputnik.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA
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Выяснилось, что 26 процентов среди еще непривитых граждан Франции согласились бы на российский препарат, если бы у них была такая возможность. Больше всего таковых среди сторонников "Зеленых" - 34 процента, а еще 33 процента - среди сторонников левых партий, таких как "Непокоренная Франция", Социалистическая партия и других.

Среди уже привитых 41 процент респондентов ответили, что не отказались бы от "Спутник V".

В ходе исследования так же выяснилось, что 45 процентов респондентов намерены делать прививку, а 33 процента - нет. Сторонников вакцинации больше всего среди людей старше 65 лет (55 процентов).

Более 30 процентов опрошенных полагают, что ущерб от ограничительных мер оказался больше, чем от самого коронавируса.

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