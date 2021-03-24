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Рубрика: В мире

Дом и годы

По месту прописки можно судить о длительности жизни
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, сколько лет ты проживешь. К такому выводу пришли британские социологи, исследовавшие зависимость продолжительности жизни тех, кто "прописан" в беднейших регионах страны, и тех, кто имеет "прописку" в регионах богатых.
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Данные, собранные в Уэльсе, показывают, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин из самых бедных районов Уэльса составляет всего 51,8 года. В районах более благополучных прожить сильному полу удается в среднем до 68,6 лет. Теперь что касается женского пола. Родившиеся в самых неблагополучных районах и оставшиеся там в среднем живут 50,2 года. Тогда как у жительниц регионов благополучных продолжительность жизни в среднем составляет 68,4 года. Согласно отчету британского Управления национальной статистики, люди, живущие в самых богатых регионах, могут рассчитывать прожить на 20 лет дольше, чем обитатели регионов бедных. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин из самых бедных регионов в 2017-2019 годах составила 52,3 года. У тех, кому посчастливилось "прописаться" в регионах благополучных, средняя продолжительность жизни составляет 70,7 лет.

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