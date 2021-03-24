Британский штамм коронавируса обнаружен еще в семи странах

Британский штамм коронавируса VOC 202012/01 обнаружен еще в семи странах мира. Данная разновидность SARS-CoV-2 на 40 процентов заразнее, она быстро замещает другие циркулирующие штаммы, а смертность - выше, напомнили во Всемирной организации здравоохранения.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене есть информация и о других штаммах. Например, обнаруженная впервые в ЮАР разновидность коронавируса 501Y.V2 смогла за семь минувших дней проникнуть еще в 11 стран (всего 75).

А штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 41 стране (на три больше). Вирусам свойственно постоянно изменяться, приводит мнение специалистов ТАСС.