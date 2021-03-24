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Рубрика: Экономика

Будет ли дальше снижаться курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль снижается на протяжении недели, буквально пролетев от нижней к верхней границе торгового диапазона к доллару. С ноября прошлого года USDRUB уверенно распродается от уровня 76, и теперь в ближайшие дни динамика рубля у этой черты поможет ответить на вопрос, повторится ли ситуация последних месяцев, когда в рубле находилось достаточно покупателей.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Хотя нефть примерно на треть выше уровней конца ноября, когда рубль вошел в диапазон 73-76, на этой неделе российская валюта внутри дня весьма тесно отслеживает динамику нефти. С другой стороны, рубль накопил значительный потенциал для роста, ранее не поспевая за удорожанием главного экспортного сырья. Так что коррекция нефти на протяжении последних двух недель выступает важным, но отнюдь не главным фактором давления на рубль.

Инвесторы обеспокоены продолжающейся словесной перепалкой чиновников ЕС и США с одной стороны и России и Китая с другой. Санкционные риски вновь приводят к увеличению премий за риск для российских активов, что оборачивается давлением на рубль и ОФЗ, а также тянет вниз биржевые индексы.

Фондовые индексы США и Европы торгуются весьма неустойчиво в этом месяце, что также не помогает спросу на рисковые активы.

Несмотря на провал рубля в последнюю неделю, стоит внимательно следить за динамикой USDRUB вокруг 76. Решительный рост выше будет свидетельством капитуляции покупателей российской валюты, заставив рассматривать 80 в качестве следующей важной остановки доллара.

В то же время пока сохраняются весьма ощутимые шансы на столь же резкий разворот доллара к снижению от текущих уровней, так как большинство страхов основаны пока на спекуляциях, а не фактах.

Для EURRUB ближайшими целями роста при неблагоприятном сценарии видятся уровни 92 и 95. При восстановлении роста рубля он может весьма быстро откатиться к 88 и двинуться далее на 86.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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