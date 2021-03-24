Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован

Экс-председатель правительства Италии Сильвио Берлускони с понедельника, 22 марта, находится в больнице.

Об этом заявил адвокат бывшего главы итальянского кабмина Федерико Чеккони в начале заседания в миланском суде по по так называемому "делу Руби", в котором 84-летний политик проходит обвиняемым.

"Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице из-за проблем со здоровьем", - цитирует слова юриста итальянская газета La Repubblica.

Несмотря на госпитализацию Берлускони, его защита не стала просить суд отложить заседание. Рассмотрение дела продолжается.

Это не первый случай отсутствия экс-премьера в зале суда - 27 января он также не смог присутствовать на заседании в рамках миланского процессе. Тогда, по словам Чеккони, у политик находился в больнице в связи с проблемами с сердцем.