Через 15 лет каждый десятый килограмм мяса будет из гороха или грибов

К 2035 году каждая десятая часть мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных белков. К такому выводу в своем исследовании пришли международная консалтинговая компания BCG и компания Blue Horizon Corporation.

Рынок альтернативных белков может вырасти с нынешних 13 млн тонн в год до 97 млн тонн к 2035 году и составить 11% от общего рынка белка. При более быстрых технологических изменениях доля этого рынка может оказаться вдвое больше.

"Альтернативные белки вскоре могут сравниться с животным белком по вкусу, текстуре и цене. Мы ожидаем, что паритет подстегнет новую волну роста, что принесет значительные экологические выгоды и будет способствовать еще более быстрому росту", - считает управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак.

Переход на растительные мясо и яйца позволит к 2035 году сэкономить более 1 гигатонны эквивалента CO2, что равнозначно переходу Японии к углеродно-нейтральному курсу на целый год. Также это сэкономит 39 млрд кубометров воды - этого хватит, чтобы снабжать водой Лондон на протяжении 40 лет.

Кроме преимуществ для окружающей среды и продовольственной безопасности, для потребителей важен вкус еды и адекватная в сравнении с традиционными продуктами цена. По мнению экспертов, этот процесс для альтернативных белков будет проходить в три этапа - в зависимости от того, из чего и как их будут производить. Альтернативы на растительной основе - например, гамбургеры, молочные продукты и заменители яиц из сои, гороха и других белков - сравняются по ценам и вкусу с обычными продуктами в 2023 году и даже раньше. Альтернативные белки, полученные из грибов, дрожжей и одноклеточных водорослей, достигнут паритета к 2025 году. А культивируемый белок (выращенный из клеток животного) сможет стать наравне с обычным мясом по цене и вкусу к 2032 году.

Впрочем, эксперты признают, что у России будет несколько отличный путь в сторону альтернативных продуктов. Быстрее всего растительные альтернативы могут появиться в России в молочной продукции, поскольку в стране наблюдается дефицит молока - примерно 3,6 млн тонн. И новые технологии позволят сократить этот дефицит, считает управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин. Переход на растительное мясо будет второстепенным по мере того, как альтернативная продукция станет выравниваться по цене, вкусу и текстуре.

"С точки зрения развития индустрии, основные риски лежат в области регулирования. Субсидии в сфере животноводства могут замедлить переход инвесторов в сферу растениеводства, а повышенный спрос на сырье на глобальном рынке может влиять на цены в России. При этом в случае, если регулирование адаптируется достаточно оперативно, новый тренд может позволить укрепить позиции нашей страны как крупнейшего поставщика аграрной продукции", - говорит Бахтин.