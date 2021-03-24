Число заявок на ввоз алкоголя в Россию бьет все рекорды

Таможенные органы фиксируют увеличение спроса на акцизные марки на алкоголь: выданных с начала года марок хватит, чтобы ввезти почти по три бутылки на каждого россиянина. С чем это связано и что происходит с импортом подакцизных товаров, в интервью "Российской газете" рассказала замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина.

Сейчас ФТС России передает функцию по выдаче акцизных марок в ведение Росалкогольрегулирования. Как продвигается этот процесс?

Елена Ягодкина: В этом году в сфере импорта алкоголя, по сути, упраздняется понятие "акцизная марка". Вместо нее появилась федеральная специальная марка для ввозимой алкогольной продукции. До 31 марта 2021 года действует переходный период, когда таможенные органы продолжают выдавать акцизные марки, а Росалкогольрегулирование только начало выдавать марки нового образца (с 1 января 2021 года - Прим. ред.). Подобные изменения всегда вызывают у бизнеса определенные опасения, поэтому спрос на акцизные марки вырос.

На сегодня по всем заявлениям, поступившим от импортеров до 1 января 2021 года, акцизные марки изготовлены и готовы к выдаче в полном объеме. Если за 2020 год мы выдали около 1 млрд акцизных марок на импортный алкоголь, то с начала этого года (по состоянию на середину марта) - уже почти 450 млн.

Если в прошлом году в среднем ежедневно выдавалось около 1,5-2 млн марок (и это был значительный объем), то в первые недели марта ежедневная выдача достигает 10-12 млн марок.

Вторая крупная категория подакцизных товаров - табачная продукция. Насколько рост акцизов влияет на объем ввоза сигарет?

Елена Ягодкина: С начала года импорт подакцизных товаров растет. В основном за счет сигарет, электронных систем доставки никотина и различных устройств для нагревания табака. Самое сильное повышение ставок акциза было в 2018 году, в связи с чем произошел своего рода "провал" по импорту такой продукции. Сейчас показатели возвращаются к прежним объемам.

Сейчас большую долю международного товарооборота занимает онлайн-торговля. Что заказывают россияне за рубежом чаще всего? Зависят ли предпочтения от праздников?

Елена Ягодкина: За первые два месяца этого года таможенные органы оформили около 125 тысяч посылок с уплатой таможенных платежей. Это на 30% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом сумма таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров интернет-торговли, превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 22% и составила 355 млн рублей. Россияне покупают одежду, обувь, мелкую электронную цифровую технику и товары для детей. Спрос стабилен, он не зависит от праздничных дней или сезонности.

В 2020 году на перечисления по линии ФТС России повлиял спад деловой активности на фоне пандемии. Какие тенденции вы фиксируете в 2021 году? Есть ли уже предварительные прогнозы по перечислениям?

Елена Ягодкина: По состоянию на 22 марта 2021 года в федеральный бюджет перечислено 1,127 трлн рублей - на 142 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост демонстрируют преимущественно ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится 74% всей суммы перечислений за прошедший период 2021 года.

Основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сумма увеличилась почти на 197 млрд рублей и составила 798 млрд рублей.

Платежи при экспорте в этом году снизились на 44 млрд рублей. Причины - реализация налогового маневра, а также изменение конъюнктуры нефтегазовых рынков.

В январе мы фиксировали падение таможенных платежей в отношении углеводородов, а показатели февраля уже сопоставимы с прошлым годом - в основном за счет роста объемов экспорта природного газа в Европу.

Сейчас в странах ЕАЭС действует правило единого рынка. Но при этом ряд ставок и таможенная стоимость в каждом государстве отличаются. Какая работа проводится для гармонизации?

Елена Ягодкина: Договором о ЕАЭС для исчисления платежей в странах-участницах Союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом (ЕТТ) ЕАЭС. При этом есть ряд исключений. Казахстан в рамках своих обязательств перед ВТО применяет более низкие ставки в отношении трех тысяч товарных позиций. Также Договорами о присоединении Армении и Киргизии к Союзу предусмотрено, что в течение переходного периода в этих странах будут действовать ставки таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС. Данная норма является временной.

Киргизия с 2020 года полностью перешла на ставки ЕТТ ЕАЭС, Армения имеет возможность применять свои ставки ввозных таможенных пошлин по отдельным категориям товаров (79 товарных позиций) до декабря 2021 года.

Для определения общих подходов к контролю таможенной стоимости действует рабочая группа при Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, в которую входят таможенные ведомства стран-участниц ЕАЭС. В результате совместной работы сегодня мы унифицировали подходы к определению таможенной стоимости более чем по 800 наиболее часто ввозимым и налогоемким товарным позициям.

Какие цифровые проекты планирует реализовать таможня в 2021 году по работе с таможенными платежами?

Елена Ягодкина: Первая задача в 2021 году - переход к обмену юридически значимыми электронными документами с участниками внешнеэкономической деятельности при администрировании таможенных платежей. Это станет для них первым элементом самостоятельного управления своим лицевым счетом.

Вторая задача - реализовать базовый функционал прослеживаемости налоговых операций, который строится на электронном обмене между таможенными и налоговыми органами данными о движении бюджетных платежей налогоплательщиков. Это позволит исключить необходимость дублирования информации со стороны налогоплательщика, а также повысить прозрачность платежных операций.