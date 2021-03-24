За пять лет Центризбирком вместе с регионами провел более 36 тысяч выборов. Комиссии всех уровней освоили цифровые технологии и новые способы коммуникации с избирателями, кандидатами, наблюдателями. 23 марта действующий созыв ЦИК провел последнее заседание.

Элла Памфилова: За последние пять лет нарушений на выборах в России не стало больше, но их стали чаще выявлять. Фото: Сергей Куксин/РГ

На долю этого состава ЦИК выпали три (а не две, как предшественникам) федеральные кампании - по выборам в Госдуму в 2016 году, президента в 2018 году и голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году. Последнее, по оценке главы ЦИК Эллы Памфиловой, стало главным испытанием для избирательной системы страны, поскольку прошло по своим правилам и с использованием новых процедур - многодневного формата и онлайн-голосования. "Мы подошли к этому творчески, креативно и сделали все, что от нас зависит, чтобы у всех граждан были все возможности проголосовать", - отметила она.

Да и прошлые выборы в Госдуму разительно отличались от кампании 2011 года. Они проводились по новому законодательству, половина депутатов избиралась по партийным спискам, половина - по одномандатным округам, право на участие имели более 70 партий, что в десять раз больше, чем в предыдущий раз. "Не могу сказать, что комиссии заново учились ходить, но разговаривать точно учились заново", - отметила глава ЦИК.

А на выборах президента впервые были применены несколько новаций, которые сейчас уже стали обычной практикой. Среди них - система "Мобильный избиратель" и общественное наблюдение. В числе достижений Элла Памфилова назвала и то обстоятельство, что нарушений на выборах больше не становится, а их выявляемость растет.

Говоря о нарушениях, она коснулась и ситуации в Пензенской области, которую СМИ обсуждают в последние дни. По словам главы ЦИК, комиссии стало известно о случившемся еще в ноябре 2020 года. Избирком региона оперативно обратился в правоохранительные органы, и руководители трех участковых комиссий отправились в отставку вместе с заместителями и секретарями. "Наша позиция такова - мы сами должны выявлять случаи фальсификаций и нарушений, направлять информацию о них правоохранителям. Чтобы доверие возрастало, нужно серьезно, каждый день, шаг за шагом, работать над этим, оздоравливая систему изнутри", - подчеркнула Элла Памфилова.

Заседание в среду было прощальным, ЦИК покидают восемь членов, в том числе Майя Гришина, которая проработала здесь с 1993 года и прошла путь от младшего сотрудника правового управления до секретаря ЦИК. Новый состав Центризбиркома соберется на первое заседание 29 марта и выберет тайным голосованием председателя, его заместителя и секретаря. В прошлую пятницу президент Владимир Путин подписал указ о назначении пятерых членов комиссии, таким образом, процесс ее формирования завершился. Ранее своих представителей назначили Госдума и Совфед.