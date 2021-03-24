Депутаты настаивают на скорейшей отмене роуминга внутри Союзного государства

Отмена роуминга на территории Союзного государства - это отмена препятствий для объятий. Так образно выразился Геннадий Давыдько, председатель Комиссии союзного парламента по информационной политике и связи, говоря о необходимости принятия окончательного решения по этому вопросу.

Заседание комиссии проходило 22 марта в Москве в уже позабытом режиме офлайн. На повестке стояло с десяток вопросов, но по роумингу оказался самым острым. С информацией выступили представители профильных министерств - зам­директора департамента Минцифры России Максим Киселев и замминистра связи и информатизации РБ Наталья Гордеенко.

Максим Киселев напомнил, что вопрос об отмене роуминга возник в июне 2017 года, и первым шагом к осуществлению задуманного стала отмена внутрисетевого роуминга по всей России . Что и было сделано с 1 июня 2019 года. А затем Россия и Беларусь разработали "дорожную карту", результатом выполнения которой стала отмена роуминга в Союзном государстве в тестовом режиме с 1 ноября 2020 года. Этот пробный этап должен был закончиться 31 декабря, но решением Группы Высокого уровня он был продлен на год - до конца 2021 года. В конечном итоге предполагается, что ставка международного звонка в роуминге по России и Беларуси должна снизиться в 20 раз.

Представитель Минсвязи Беларуси Наталья Гордеенко добавила, что отменить роуминг можно было бы и быстрее, но "технические возможности реализации задуманного затягиваются из-за пандемии". Хотя уже и сейчас абонентские тарифы на услуги международного роуминга со стороны белорусских операторов снижены в 5-8 раз.

Впрочем, ее ведомством зафиксировано заметное снижение активности абонентов в роуминге за последний год.

Цифры настораживают: так, в 2021 году на территории России количество абонентов уменьшилось в полтора раза - с 900 тысяч до 600 тысяч абонентов, а на территории Беларуси - с 5,5 млн до 3,4 млн.

На что депутаты горько пошутили, что скоро, видимо, вообще отпадет нужда в таком решении.

- Роуминг - это атавизм, - заявил Геннадий Давыдько. - Люди общаются и без роуминга, и в этом контексте его отмена будет носить символический характер. Может быть, стоит проигнорировать какие-то технические мотивы? Отмена роуминга может стать красивым весенним подарком для жителей наших стран.

И депутаты единогласно приняли решение предложить профильным министерствам завершить процесс отмены роуминга в Союзном государстве в максимально сжатые сроки.

На заседании Комиссии были также заслушаны вопросы по формированию общего информационного пространства Союзного государства, а также итоги работы союзных СМИ в 2020 году.

Депутаты обсудили проблемы формирования общего информационного пространства Союза

- План мероприятий по созданию общего информационного пространства был утвержден по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства, - пояснил начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения ведомства Александр Шундрик. - Он рассчитан на 2021-2025 годы. Мы очень успешно взаимодействуем по информационным мероприятиям с нашими партнерами, ведем широкую издательскую деятельность, издаем и распространяем печатные СМИ. В непростых условиях прошлого года мы провели более десяти информационных мероприятий, в том числе открытие Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня, пресс-тур, приуроченный ко Дню славянской письменности, Форум регионов, экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства". Бюджет, выделенный в прошлом году на информационное обеспечение строительства Союзного государства, исполнен практически на сто процентов.

Что касается деятельности союзных СМИ, то были отмечены их "беспрецедентная поддержка" и вклад в стабилизацию общественно-политической обстановки в августе 2020 года в Беларуси, что "позволило охладить многие "горячие головы" как внутри страны, так и за рубежом".