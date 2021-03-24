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24.03.2021 17:36
Рубрика: Экономика

Дивиденды акционеров "Норникеля" предлагают сократить в пользу развития производства

Текст: Марина Володина
"Интеррос" Владимира Потанина, крупнейший акционер ГМК "Норникель", предложил "РусАлу" минимизировать дивиденды "Норникеля" за 2020 год. Об этом сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на слова генерального директора "Интерроса" Сергея Батехина.

СМИ приводят следующий комментарий Батехина: "Наше предложение платить от free cash flow, то есть от реальных денег, которые зарабатывает компания, за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, который не учитывает капвложения".

Отмечается, что холдинг En+, контролирующий "РусАл", рассчитывает дивиденды именно таким образом. Так же производит расчет и большинство других компаний горнодобывающей отрасли.

Снижение выплаты дивидендов акционерам необходимо для модернизации мощностей и старта инвестиционного цикла долгосрочной программы развития компании до 2030 года. Подобное снижение позволит компании выглядеть гораздо более социально приемлемыми в плане дивидендной политики. Выплата же значительных сумм не отвечает стратегическим интересам компании.

Снижение выплаты дивидендов акционерам необходимо для модернизации мощностей и старта инвестиционного цикла долгосрочной программы развития компании до 2030 года.

Как пишут СМИ, без согласия "РусАла" изменить подход к расчету дивидендов нельзя до начала 2023-го. Именно в этот период истекает соглашение акционеров. Сергей Батехин отметил, что де-юре "Норникель" должен выплатить дивиденды по существующей формуле за 2020 и за 2021 годы.

Внутренние же инвестиции отвечают и интересам государства. 10 марта Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности отметил: "Задача правительства - создать такие условия, при которых эффективнее было бы имеющиеся ресурсы и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурой на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов …, а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации".

Экономика Отрасли Промышленность Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель

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