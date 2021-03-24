Дивиденды акционеров "Норникеля" предлагают сократить в пользу развития производства

СМИ приводят следующий комментарий Батехина: "Наше предложение платить от free cash flow, то есть от реальных денег, которые зарабатывает компания, за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, который не учитывает капвложения".

Отмечается, что холдинг En+, контролирующий "РусАл", рассчитывает дивиденды именно таким образом. Так же производит расчет и большинство других компаний горнодобывающей отрасли.

Снижение выплаты дивидендов акционерам необходимо для модернизации мощностей и старта инвестиционного цикла долгосрочной программы развития компании до 2030 года. Подобное снижение позволит компании выглядеть гораздо более социально приемлемыми в плане дивидендной политики. Выплата же значительных сумм не отвечает стратегическим интересам компании.

Снижение выплаты дивидендов акционерам необходимо для модернизации мощностей и старта инвестиционного цикла долгосрочной программы развития компании до 2030 года.

Как пишут СМИ, без согласия "РусАла" изменить подход к расчету дивидендов нельзя до начала 2023-го. Именно в этот период истекает соглашение акционеров. Сергей Батехин отметил, что де-юре "Норникель" должен выплатить дивиденды по существующей формуле за 2020 и за 2021 годы.

Внутренние же инвестиции отвечают и интересам государства. 10 марта Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности отметил: "Задача правительства - создать такие условия, при которых эффективнее было бы имеющиеся ресурсы и те ресурсы, которые могут появиться в связи с конъюнктурой на мировом рынке, направить эти средства не на выплату дивидендов …, а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации".