Перед ключевым отрезком сезона у столичного ЦСКА сменился главный тренер. Новым рулевым армейцев стал экс-форвард команды Ивица Олич, пришедший на место Виктора Гончаренко.

Олич был одним из лидеров ЦСКА будучи игроком, теперь он готов достичь успехов в роли тренера. Фото: Reuters

Выбор Олича - в определенной степени риск. Да, он один из кумиров болельщиков "красно-синих", провел в Москве три года (2003-2006), завоевал кучу трофеев, в том числе и Кубок УЕФА, после чего переехал в Германию, где успел засветиться в самой "Баварии".

Но если говорить про тренерскую карьеру Олича, то ЦСКА - первый для него опыт самостоятельной работы. По окончании карьеры в 2017 году Ивица сразу получил приглашение в сборную Хорватии, где он стал одним из ассистентов Златко Далича. Многие эксперты подчеркивали, что Олич больше отвечал за коммуникацию с игроками и разбор соперников. Неплохие качества, однако достаточны ли они для того, чтобы возглавить один из ведущих клубов Премьер-лиги, - большой вопрос.

- Перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что назначение Олича поможет исправить ситуацию и продолжить развитие команды. Олич завоевал много титулов как футболист. Надеюсь, ему удастся проявить себя и в роли наставника, - отметил президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью официальному сайту "красно-синих".

Сам Олич в начале недели прилетел в Москву и уже успел провести пару тренировок. По словам хорвата, он много лет общается с представителями ЦСКА, однако разговоры о том, чтобы стать тренером, начались несколько дней назад.

- Очень рад вернуться. ЦСКА - мой клуб, мой дом. Хочу вернуть команду на те позиции, где она должна быть. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть, но я сам себя настраиваю на победу в каждом матче, - поведал Олич.

Своими мыслями о приглашении Олича с "РГ" поделился воспитанник ЦСКА, экс-полузащитник армейцев и сборной России Дмитрий Хохлов.

Удивились решению назначить Олича?

Дмитрий Хохлов: Конечно, удивился. Не знаю, чем продиктовано такое решение, но для меня это сюрприз.

То, что у хорвата еще не было опыта самостоятельной работы тренером, не смущает?

Дмитрий Хохлов: Смущает. Во-первых, Олич работал помощником главного тренера в сборной Хорватии, но быть главным - совсем другое. Во-вторых - были и другие более опытные кандидатуры. Впрочем, сейчас уже обсуждать что-то смысла нет, решение принято.

В ситуации, в которой находится ЦСКА, может, команде нужен был опытный тренер?

Дмитрий Хохлов: Разные варианты могли быть, но чтобы судить со стопроцентной уверенностью, нужно быть внутри команды. Посмотрим, как будет работать Олич.

Что не так сейчас с ЦСКА?

Дмитрий Хохлов: Опять же: надо находиться внутри, чтобы понимать все происходящие процессы. Но очевидно, что что-то в команде происходит, и это влияет на результат.

А если говорить про игру, что не так? Три поражения в четырех последних матчах Премьер-лиги - это ведь провал.

Дмитрий Хохлов: Нет былой уверенности. Раньше ЦСКА был более сплоченной, компактной командой. Сейчас по ходу матчей видно, что есть разрывы во всех линиях. Нет целостности в игре, отсюда и поражения.

Может, команде не хватает такого человека как условный Понтус Вернблум?

Дмитрий Хохлов: Я бы еще добавил сюда братьев Березуцких, Игнашевича. В принципе, у ЦСКА есть лидер - Акинфеев. Но вратарю тяжело вести игру. А так, если брать середину поля, атаку, то, пожалуй, таких людей нет. Есть Влашич, но он лидер по игре. В команде нужен человек, который может напихать, подсказать, где-то даже накричать. Может, такой игрок и появится в ЦСКА в какой-то момент.

Между тем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду готов покинуть итальянскую команду по окончании сезона. Как сообщает Marca, португалец намерен вернуться в "Реал". Он считает, что все еще может принести пользу мадридскому клубу. Роналду выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год, завоевав за эти годы 15 трофеев. К слову, на днях стало известно, что руководство "Ювентуса" составило список неприкасаемых футболистов. Что интересно - среди них не оказалось Криштиану.