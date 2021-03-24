Курс доллара на Московский бирже вырос до 76 рублей

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,42 копейки и составил 76,22 рубля, сообщает ТАСС.

Тенденция предсказуемая, ибо раньше две ведущих мировых валюты - доллар и евро - за два дня прибавили примерно по два рубля. А российский Минфин впервые с августа 2020 года отменил аукцион по размещению ОФЗ из-за рыночной волатильности.

Дальнейшую ситуацию на валютных рынках будут определять несколько факторов. Среди них - цены на нефть марки Brent (с 8 марта она подешевела сразу на 10 долларов), а также планы США о вливании в экономику еще трех миллиардов долларов на структурные проекты. Не стоит забывать и про геополитику: российские и американские политологи дружно предсказывают дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

А вот по отношению к евро рубль, наоборот, вырос - на 40,3 копейки. Сейчас курс - 89,94 рубля.