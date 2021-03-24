Двойная ошибка: Эндокринолог рассказала, что повышает риск рака на 90%

Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины Зухра Павлова объяснила, чем опасно употребление слишком горячих или ледяных напитков. Как предупредила доктор, ссылаясь на результаты исследований, регулярное употребление напитков, температура которых выше 65 градусов, повышает риск развития рака пищевода.

В рамках исследования вероятность развития онкологии у предпочитающих чрезмерно горячий чай был выше на 90%, чем у остальных. Наиболее подверженные риску выпивали в день больше 700 мл напитка. Об этом пишет KP.Ru.

Не стоит налегать и на холодные напитки, в том числе в жару. "Это двойная ошибка! Во-первых, такая вода приводит к контрастному переохлаждению слизистых оболочек ротоглотки и пищеварительного тракта. Если у человека есть склонность к болезням горла или хронические заболевания, такие как тонзиллит, они могут обостриться", - объяснила врач.

Кроме того, вода со льдом при попадании в желудок временно блокирует выработку ферментов и желудочного сока, что крайне плохо влияет на переваривание пищи и грозит "несварением".