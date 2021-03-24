Дзюба стал автором первого гола сборной Росси в отборе ЧМ-2022

Нападающий Артем Дзюба забил первый гол российской команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Напомним, на Мальте проходит стартовый матч квалификации к ЧМ-2022, в котором местная команда принимает сборную России. В середине первого тайма сборная России открыла счет. Вернувшийся в состав команды Артем Дзюба с близкого расстояния поразил ворота хозяев.

На эту встречу Дзюба вывел команду с капитанской повязкой, которой ранее лишился после появления в интернете скандального видео с его участием.