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Рубрика: В мире

Экономист: Власти Латвии потратили все средства на непредвиденные расходы

Текст: Надежда Ермолаева

За два месяца этого года Латвия потратила все бюджетные средства, выделенные на непредвиденные расходы на целый год. Об этом сообщил местный экономист Дмитрий Смирнов порталу mklat.lv.

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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По его словам, средства были потрачены на оказание финансовой помощи гражданам и бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер, введенных в рамках карантина по коронавирусу. Кроме того, семьи с детьми получили по 500 евро на каждого ребенка.

Смирнов считает, что экономическая ситуация в Латвии тревожная. "Дефицит бюджета в 2021 году с запланированных 3,9% от ВВП может вырасти до 9,4% от ВВП", - заявил он.

По мнению экономиста, Латвия не боится разбрасываться деньгами, потому что надеется на помощь от Евросоюза. Такую политику власти прибалтийской республики взяли на вооружение по примеру многих других стран мира.

Между тем депутат Сейма Латвии Вячеслав Домбровский сообщил, что страна ожидает поступления почти двух миллиардов евро из европейского фонда восстановления и устойчивости. По его словам, многие считают, что данная помощь поступит в виде грантов, но это совсем не так. "Денежные средства, которые ЕС передаст Латвии на восстановление экономики после эпидемии, будут переданы на условии кредита", - отметил депутат и подчеркнул, что долг придется возвращать.

Домбровский напомнил, что даже взятые в кредит средства Латвия не сможет потратить по своему усмотрению. Так, по условиям Евросоюза, 37% от выделенных двух миллиардов власти республики должны будут направить на борьбу с выделением CO2.

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