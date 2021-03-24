Экс-руководителям ФИФА Блаттеру и Вальке увеличили сроки отстранения

Новости

Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники 15:58
В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа 15:57
Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками 15:57
В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков 15:47
В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей 15:46
Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо 15:37
Минприроды расширит список открытой экологической информации 15:31
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России 15:31
Как в этом году присоединиться к "Часу Земли" 15:24
В Москве спасли провалившегося под лед лыжника 15:21
Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям 15:19
В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова 15:18
Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур 15:03
Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона 14:57
В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку" 14:54
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший двух женщин в Москве 14:51
Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель 14:51
Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области 14:43
Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
Вышел финальный трейлер "Черной вдовы" 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 14:50
Рубрика: Спорт

Экс-руководителям ФИФА Блаттеру и Вальке увеличили сроки отстранения

Текст: Максим Домчев
Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший секретарь организации Жером Вальке отстранены от футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев за нарушение кодекса этики. Такое решение было принято по итогам проведенных расследований, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Жером Вальке (слева) и Йозеф Блаттер. Фото: MOHAMED MESSARA/EPA Жером Вальке (слева) и Йозеф Блаттер. Фото: MOHAMED MESSARA/EPA
Жером Вальке (слева) и Йозеф Блаттер. Фото: MOHAMED MESSARA/EPA

В отношении Блаттера и Вальке выявлены разные нарушения, касающиеся незаконной выплаты премиальных руководителям федерации, махинациях при продлении договоров и оплаты частных судебных издержек Вальке за счет организации.

Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

Помимо отстранения Блаттер и Вальке оштрафованы на миллион швейцарских франков, что чуть больше одного миллиона долларов.

Осенью 2015 года Блаттер и Вальке уже были наказаны за предыдущие нарушения. Позже экс-глава ФИФА подал апелляцию и сократил наказание с восьми до шести лет. С учетом предыдущего наказания, новое отстранение для 85-летнего Блаттера вступит в силу в предстоящем октябре, а для Вальке - только в октябре 2025 года.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации ФИФА Дело о коррупции в ФИФА

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле