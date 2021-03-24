Экс-руководителям ФИФА Блаттеру и Вальке увеличили сроки отстранения

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший секретарь организации Жером Вальке отстранены от футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев за нарушение кодекса этики. Такое решение было принято по итогам проведенных расследований, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В отношении Блаттера и Вальке выявлены разные нарушения, касающиеся незаконной выплаты премиальных руководителям федерации, махинациях при продлении договоров и оплаты частных судебных издержек Вальке за счет организации.

Помимо отстранения Блаттер и Вальке оштрафованы на миллион швейцарских франков, что чуть больше одного миллиона долларов.

Осенью 2015 года Блаттер и Вальке уже были наказаны за предыдущие нарушения. Позже экс-глава ФИФА подал апелляцию и сократил наказание с восьми до шести лет. С учетом предыдущего наказания, новое отстранение для 85-летнего Блаттера вступит в силу в предстоящем октябре, а для Вальке - только в октябре 2025 года.