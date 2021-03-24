Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен

Эксперимент по использованию электронного кадрового документооборота продлен до 15 ноября. Об этом говорится в законе, который был сегодня подписан президентом. Прежний срок завершения эксперимента истекал 31 марта.

В рамках эксперимента по ведению электронного кадрового документооборота, который был запущен в апреле прошлого года в разгар пандемии коронавируса, специально отобранные Минтрудом организации отрабатывают технологии использования электронных документов вместо бумажных. В условиях удаленной работы возможность заключить в режиме онлайн трудовой или ученический договор, подписать соглашение о материальной ответственности, оказалась очень востребованной. До конца прошлого года к эксперименту подключились почти 180 организаций, в которых работают больше 2 млн сотрудников. Предполагалось, что они отработают формы электронных документов и технологии работы с ними, чтобы впоследствии закрепить их законодательно

Теперь эксперимент будет продлен еще на полгода.