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24.03.2021 16:44
Рубрика: Экономика

Эксперимент по маркировке антисептиков в России может начаться 15 мая

Текст: Михаил Загайнов
В мае может начаться эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств, с такой инициативой выступил сам бизнес. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"В результате заседания Межведомственной рабочей группы было принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств", - отметил Мантуров.

Оператор маркировки назвал объем оборота лекарств из перечня ЖНВЛП

Проект постановления правительства предусматривает проведение в стране эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен позднее.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг

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