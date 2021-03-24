Эксперимент по маркировке антисептиков в России может начаться 15 мая

В мае может начаться эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств, с такой инициативой выступил сам бизнес. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"В результате заседания Межведомственной рабочей группы было принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств", - отметил Мантуров.

Проект постановления правительства предусматривает проведение в стране эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен позднее.