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24.03.2021 15:30
Рубрика: Экономика

Эксперт оценила спрос на Кипр у россиян после 1 апреля

Текст: Евгений Гайва
Россияне в летний сезон сформируют высокий спрос на Кипр, если будет возобновлено регулярной авиасообщение с этой страной, отметила в беседе с "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Кипр - одно из самых популярных направлений, входящее в первую десятку, которое в сезон вполне могло бы дополнить Турцию. Там много хороших отелей", - сказала она. Въезд в страну визовый, но визы оформляются в электронном виде быстро, что также очень важно для туристов. В 2019 году Кипр только с целью туризма посетило 665 тысяч россиян, также в эту страну большой поток деловых туристов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Однако пока не будет регулярной перевозки, туроператоры не смогут формировать туры, заметила эксперт. "Но мы надеемся, что сейчас в этом направлении пойдет какое-то движение", - сказала Тюрина.

Ранее власти Республики Кипр заявили, что с 1 апреля откроют свои границы для туристов из России. "Тем пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", - приводит ТАСС заявление пресс-службы государственного комитета по туризму государства Кипра.

При этом, власти Кипра заверили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного отдыха.

Экономика Туризм

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