Новости

Галь Гадот в маске Бэтмена: видео о создании "Лиги Справедливости" 16:10
Лавина отрезала от транспортного сообщения 30 сел в горах Дагестана 16:07
Президент сможет назначать граждан на должности высших офицеров 16:06
Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19 16:05
Борисов рассказал о преимуществах квот на российские товары при госзакупках 16:05
Ситуацию с паводками помогут отслеживать иностранные спутники 15:58
В Москве женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа 15:57
Кузнецова: Мы должны полностью исключить истории с детьми-невидимками 15:57
В Петербурге со льда Финского залива спасли 25 рыбаков 15:47
В 2020 году выросло количество погибших и травмированных летом детей 15:46
Стало известно, сколько в "Лиге Справедливости" слоу-мо 15:37
Минприроды расширит список открытой экологической информации 15:31
Программу организации летнего досуга для подростков запустят по всей России 15:31
Как в этом году присоединиться к "Часу Земли" 15:24
В Москве спасли провалившегося под лед лыжника 15:21
Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям 15:19
В Крыму назвали приоритетные для изучения фельдшанцы Суворова 15:18
Госдума одобрила госзащиту сотрудников силовых структур 15:03
Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона 14:57
В каких регионах чаще выдают "Дальневосточную ипотеку" 14:54
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший двух женщин в Москве 14:51
Премьер Тюрингии раскритиковал видеосовещания с Меркель 14:51
Борисов пообещал разобраться в трагедии с Ту-22М в Калужской области 14:43
Новосибирцев обязали носить маски до конца апреля 14:40
Вышел финальный трейлер "Черной вдовы" 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 16:05
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19

Граждан, переболевших коронавирусом или поставивших от него прививку, зачастую волнует вопрос: достаточно ли высокий выработался у них уровень антител. Считается, что это чуть ли не самый важный показатель иммунной защиты. Однако случается, что после результатов теста уровень антител оказывается намного ниже, чем у родственников и знакомых, или же вообще близок к нулю. В чем причина?

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Представитель ВОЗ поспорил с еврокомиссаром о вакцине "Спутник V"

Одним из наиболее простых объяснений является "неверно" выполненный тест. Дело в том, что во многих поликлиниках и лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса, хотя после вакцинации антитела вырабатываются к другому фрагменту вируса - S-белку коронавируса, объяснил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Поэтому перед проведением теста уточняйте, что вам нужен именно тест на на антитела к антигенам S1 и RBD.

Кстати, особый тест требуется и для "ЭпиВакКороны" - для проверки иммунной реакции на данную вакцину требуется тест, созданный учеными центра "Вектор", заявила замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих.

Второй причиной появления недостаточного уровня антител может стать иммунитет к аденовирусам, однако судя по клиническим исследованиям вакцины, число таких пациентов крайне мало.

Третья причина - невосприимчивость к вакцинации, такие "счастливчики" тоже существуют. "Часть людей имеет такие особенности иммунной системы, что ни после перенесенных инфекций, ни после вакцинации антител к возбудителю болезни у них не вырабатывается", - рассказал Николай Крючков.

Кроме того, влиять на выработку антител может прием лекарств, подавляющих иммунитет. К таким средствам относятся, некоторые лекарства, применяемые для химиотерапии при онкологии, гормональные противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, назначаемые после пересадки органов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин рассказал об истоках российской государственности
Песков ответил на вопрос о дате Послания
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2"
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова