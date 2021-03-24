Эксперты объяснили причину отсутствия антител после прививки от COVID-19

Граждан, переболевших коронавирусом или поставивших от него прививку, зачастую волнует вопрос: достаточно ли высокий выработался у них уровень антител. Считается, что это чуть ли не самый важный показатель иммунной защиты. Однако случается, что после результатов теста уровень антител оказывается намного ниже, чем у родственников и знакомых, или же вообще близок к нулю. В чем причина?

Одним из наиболее простых объяснений является "неверно" выполненный тест. Дело в том, что во многих поликлиниках и лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса, хотя после вакцинации антитела вырабатываются к другому фрагменту вируса - S-белку коронавируса, объяснил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Поэтому перед проведением теста уточняйте, что вам нужен именно тест на на антитела к антигенам S1 и RBD.

Кстати, особый тест требуется и для "ЭпиВакКороны" - для проверки иммунной реакции на данную вакцину требуется тест, созданный учеными центра "Вектор", заявила замруководителя научного центра Татьяна Непомнящих.

Второй причиной появления недостаточного уровня антител может стать иммунитет к аденовирусам, однако судя по клиническим исследованиям вакцины, число таких пациентов крайне мало.

Третья причина - невосприимчивость к вакцинации, такие "счастливчики" тоже существуют. "Часть людей имеет такие особенности иммунной системы, что ни после перенесенных инфекций, ни после вакцинации антител к возбудителю болезни у них не вырабатывается", - рассказал Николай Крючков.

Кроме того, влиять на выработку антител может прием лекарств, подавляющих иммунитет. К таким средствам относятся, некоторые лекарства, применяемые для химиотерапии при онкологии, гормональные противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, назначаемые после пересадки органов.