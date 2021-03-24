Эксперты обсудят будущее рынка устойчивого финансирования в России

Представители Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, ЦБ РФ, управляющих компаний, инвестбанков, брокеров, эмитентов, юридических и экологических консультантов примут участие в конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования в России", которая состоится 31 марта.

За 2020 год мировой финансовый рынок пополнился новыми зелеными, социальными облигациями и облигациями устойчивого развития на сумму около 380 млрд долларов, в итоге превысив общий объем в 1 трлн долларов. На этом фоне российский рынок устойчивого финансирования выглядит аутсайдером. Чтобы раскрыть потенциал рынка ESG-инструментов в России, необходимо оперативно запустить систему доступных финансовых стимулов и для инвесторов, и для эмитентов зеленых и социальных облигаций.

Участники конференции обсудят, как гармонизировать российские и европейские подходы к регулированию зеленого и социального инвестирования, каких шагов следует ждать от Минэкономразвития в роли куратора рынка зеленых финансов, а от ВЭБ.РФ - в роли методологического центра.

Конференция организован рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения".