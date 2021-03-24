Форум переселенческих организаций и Институт стран СНГ настаивают на пересмотре понятий "соотечественник" и "переселенец". Они предлагают узаконить термин "репатриация".

- Сбои госпрограммы переселения соотечественников начались с того, что она превратилась в оргнабор трудовых мигрантов, в котором отсутствует ключевая - репатриационная составляющая, - убежден руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров. - Репатриацию, или возвращение домой, трудовая миграция оттерла на задворки госпрограммы.

Как считают эксперты, злую шутку с программой играет то, что во главу угла по факту поставлено условие устройства на работу по профессии, требуемой в том или ином регионе. Что делает невозможным возвращение соотечественников, даже если у них есть родные, готовые обеспечить их жильем. Это отсекает людей как "не с теми профессиями", так и их близких и ведет к отказам и обидам. Поэтому Форум переселенческих организаций настаивает на внесении поправок в термин "соотечественник".

- Соотечественник должен иметь право возвращаться домой не только по трудовой программе, - считает заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева, - но и иметь право на возвращение без квот и получение гражданства в упрощенном порядке.

Эксперты, изучив международный опыт, считают, что репатриация должна иметь ряд форм - вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения), трудовая миграция (в том числе не соотечественников) и репатриация трех форм: а) репатрианты берут на себя все обязательства по оплате проезда и приобретения жилья в любом регионе России; б) администрация регионов и репатрианты на равных оплачивают расходы на переезд туда, где есть возможность выделения льготного кредита на жилье; в) репатриация полностью оплачивается правительством, по заказу которого едет репатриант.

Все эти разработки переданы в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.