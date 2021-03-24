Нынешний год - год выборов в Государственную думу. Ожидается, что избирательная кампания будет сложной и острой. В связи с этими выборами возникает много вопросов, которые "Российская газета" задает главе ЦИК Элле Памфиловой. Тем более, что 24 марта действующий состав Центризбиркома соберется на заключительное заседание и подведет итоги пятилетней работы.

Бюллетень уходит в цифру

Элла Александровна, на выборах 19 сентября через интернет будут голосовать не только за депутатов Госдумы?

Элла Памфилова: Избирателю, который будет участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2021 году, будет предоставлена возможность проголосовать на всех уровнях выборов, которые будут проходить в Единый день голосования, в соответствии с его активным избирательным правом. Это будет сделано впервые.

Вы говорили, что на выборах в Госдуму онлайн-голосование пройдет в шести регионах. Много ли заявок поступило? Есть уже фавориты?

Элла Памфилова: Подано 11 заявок. Фаворитов у нас нет, но есть понимание, кто может участвовать, а кто еще не готов. Одного желания мало, должны быть, как в математике, необходимые и достаточные условия. В первую очередь необходимо иметь существенное количество избирателей региона с подтвержденными учетными записями на портале госуслуг. При этом субъектовая избирательная комиссия должна быть готова к проведению разъяснительной работы со всеми участниками избирательного процесса. Также должен быть сформирован независимый наблюдательский пул экспертов и специалистов для работы в общественном штабе региона по наблюдению за выборами, где будет размещен узел блокчейна для наблюдения за ДЭГ. Сейчас пока мы убеждены, что с этим справятся те регионы, где ДЭГ уже проводился, остальные - повторюсь - по итогам тренировок.

То есть у Курской, Нижегородской и Ярославской областей есть преимущество?

Элла Памфилова: Да, у них, как и у Москвы, есть преимущество, поскольку мы уже знаем, чего от них ждать.

Появление цифровых технологий, включая дистанционное электронное голосование, стало, пожалуй, самым заметным изменением российских выборов. В апреле-мае планируется всероссийское тестирование системы. Какой вопрос внесут в цифровой бюллетень?

Элла Памфилова: Прежде чем ответить на вопрос о цифровом бюллетене, позвольте с вами не согласиться, что самым заметным изменением российских выборов стала их цифровизация.

Полагаю, что самым заметным явлением, если сравнивать с предшествующим периодом, стало изменение отношения наших граждан, наших избирателей к избирательному процессу в виде существенного роста доверия и к выборам в целом, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования. Люди видят, как много сделано и для прозрачности выборов, их подконтрольности обществу, и для удобства и доступности голосования, и как бережно система относится к каждому голосу. Люди оценили расширившиеся для них возможности в сопричастности к управлению и развитию страны!

Понимая востребованность онлайн-голосования у активных избирателей, мы, с одной стороны, весьма интенсивно, а с другой - предельно аккуратно, шаг за шагом, идем к внедрению этого дополнительного способа реализации избирательных прав граждан. В сотый раз подчеркну: не вместо традиционных способов голосования, а наряду с ними, чтобы у людей был выбор, как голосовать.

На предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы планируется провести дистанционное электронное голосование в очень ограниченном масштабе, и только в том случае, если будем твердо убеждены, что программно-технический комплекс полностью к этому готов. Именно поэтому будут проведены две масштабные системные тренировки в мае и в сентябре.

Хочу отметить, что в них будут участвовать все 85 субъектов России, и нагрузка на систему будет на порядок больше, чем затем на выборах, - запас прочности не повредит! По итогам тренировок мы и будем определяться, кто из одиннадцати регионов, подавших заявки на дистанционное голосование, будут в нем участвовать. Плюс Москва. И конечно, приоритетом является обеспечение безопасности всей системы, защита от любого внешнего вмешательства.

Теперь к вашему вопросу о цифровом "бюллетене". Наверное, вы удивитесь, но бюллетеней во время проведения тренировки будет более полутора тысяч. Они будут идентичны реальным бюллетеням, формируемым системой ГАС "Выборы" в разрезе федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы, а также по выборам высших должностных лиц и заксобраний ряда регионов. Для нескольких субъектов РФ будут сформированы бюллетени и по муниципальным выборам. Только вместо названий партий будет стоять запись "Партия 1", "Партия 2" и так далее, а по персоналиям - "Кандидат 1", "Кандидат 2". Никаких провокационных вопросов, будоражащих и разделяющих общество, не будет.

"Горячая линия" против "информационных помоек"

Совсем недавно вступили в силу нормы о внесудебной блокировке незаконной агитации в интернете. Как будет выглядеть ваша работа с Роскомнадзором?

Элла Памфилова: Законодатель счел необходимым ввести в действие данные правовые нормы, а мы как правоприменительный орган обязаны закон исполнять. Для этого ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним Соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня.

Но хочу подчеркнуть: мы не карательный орган и не ставим перед собой задачу ограничивать агитацию в сети Интернет. Наоборот, мы понимаем, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя, однако "перед законом все равны". И мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса.

Разного рода информационных подтасовок и "художественно", с фантазией оформленных вымыслов о "нарушениях" будет немало, поскольку "партнерам" надо любой ценой "снести", дискредитировать предстоящие выборы

В прошлом году вы сказали, что не будете давать спуску авторам недостоверной информации о выборах. Теперь за клевету в Сети можно получить реальный срок. Авторам фейков пора сушить сухари?

Элла Памфилова: Повторюсь, мы не карательный орган и никому не желаем ограничительной во всех смыслах "диеты", но те, кто осознанно идет на фабрикацию информационных подтасовок, должны задуматься о возможных последствиях.

В то же время мы прекрасно понимаем, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное "производство" самой разнообразной "продукции", направленной на дискредитацию выборов, капитально сконструированное и щедро оплачиваемое.

Определенный опыт ликвидации разного рода "информационных помоек" у нас уже накоплен, будем его творчески развивать и приумножать.

Те, кто осознанно идет на фабрикацию информационных подтасовок, должны задуматься о возможных последствиях

От поклепов в Сети особенно страдают избиркомы на местах. Чем вы можете им помочь?

Элла Памфилова: Мы будем защищать наших коллег, членов участковых комиссий, которые честно выполняют свою миссию и порой просто теряются от потока хамства, лжи и провокаций, который на них обрушивается. Для обеспечения их правовой защищенности и повышения стрессоустойчивости планируем на все время выборов в рамках работы нашего информационного Центра и "горячей линии" запустить специальный канал связи по оказанию психологической помощи и правовой поддержки членам участковых и территориальных комиссий.

Голосование три дня: доступно и удобно

Ковидные ограничения действуют, границы закрыты. Что будет в этом году с международным наблюдением?

Элла Памфилова: Приезд делегации БДИПЧ ОБСЕ предполагается в мае. Тогда мы и обсудим, как в этой ситуации быть. Посмотрим, что будет к сентябрю: вакцинация идет, но в любом случае мы готовы всех принять с учетом необходимых мер безопасности.

Мы все свои международные соглашения по наблюдению на кампаниях федерального уровня готовы выполнять. Пандемия, конечно, внесет свои коррективы, но это уже тем, кого мы пригласим, решать: ехать или не ехать.

В отличие от американцев, которые не пускают наблюдателей в определенные штаты, мы максимально открыты и заинтересованы в том, чтобы они приезжали. Все условия для соблюдения мер предосторожности мы им обеспечим. Естественно, им надо будет носить маски, соблюдать санитарную дистанцию, сдавать тесты.

Вы будете рекомендовать членам избиркомов в регионах прививаться от коронавируса?

Элла Памфилова: Меры предосторожности и порядок использования средств индивидуальной защиты мы сейчас отрабатываем с Роспотребнадзором. Предполагаю, что вскоре не будет ни в одном из регионов никаких проблем с вакцинами для желающих. Прививка - дело добровольное, мы никого насильно заставлять не собираемся, но если вдруг где-то у членов избиркомов возникнут проблемы с вакцинацией, конечно, будем содействовать. Но я надеюсь, что проблем не возникнет.

В прошлом году многодневное голосование было вынужденной мерой. Что будет, когда эпидемия схлынет?

Элла Памфилова: Знаете, мы работаем на избирателя, у нас сильная обратная связь, мы основываемся на мнении людей. Мы видим опросы. Из тех, кто ходил голосовать, более 80% говорят, что им понравился многодневный формат.

До конца июня, после того, как президент издаст указ (о назначении выборов в Госдуму. - Прим. "РГ"), мы должны будем принять решение о формате голосования в этом году. С учетом всех факторов высока вероятность, что оно пройдет в три дня.

А что касается будущего, если это дополнительно расширяет людям доступность и удобство, если народ голосует за эту процедуру, почему бы и нет. В законе это предусмотрено. По данным ВЦИОМ, в сентябре 2020 года 77% респондентов поддерживали проведение выборов в подобном формате в будущем, уже без привязки непосредственно к пандемии.

Многие участки работают в школах. Есть ли понимание, как развести процессы?

Элла Памфилова: Проблема реально существует, и мы ее признаем. На сегодняшний день в России из 96,5 тысячи избирательных участков (включая временные) более 49 тысяч располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах, гимназиях и т.п. Есть участки в вузах и детских садах. И проблему разведения на время выборов двух важнейших процессов - обучения и голосования не в ущерб друг другу - в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели.

Из тех, кто ходил голосовать, более 80% говорят, что им понравился многодневный формат

Мы подготовили проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения РФ и ЦИК, а также протокол к нему. В этих документах пошагово расписаны действия сторон при организации проведения выборов на территориях общеобразовательных учреждений. Сейчас они направлены в минпросвещения и на согласование в Роспотребнадзор. Думаю, что и с этой проблемой мы справимся сообща с нашими коллегами из других ведомств.

Недавно вы усомнились в необходимости "дня тишины". Можете пояснить?

Элла Памфилова: По поводу "дня тишины" выскажу лишь свое личное мнение, поскольку вопрос весьма дискуссионный. Полагаю, что с учетом современного состояния информационных технологий контроль за соблюдением запрета на предвыборную агитацию в "день тишины" на практике все больше выглядит атавизмом. Подчеркиваю, что это всего лишь мое личное мнение, а не официальная позиция.

Тут важно обратить внимание на одну деталь: он был введен, когда день голосования был один, а в условиях трехдневного голосования такое ограничение приводит к сокращению и агитационного периода. Я считаю, что при многодневном варианте можно было бы оставить запрет на агитацию только в дни голосования и не запрещать ее накануне. Если приживется многодневное голосование, понятие "день тишины" тоже должно измениться. В любом случае законодателю есть повод подумать об этом.

О чем еще надо подумать законодателю? В вопросе отзыва членов региональных избиркомов он вас услышал...

Элла Памфилова: Да, здесь наши полномочия увеличиваются. Если ты отвечаешь за все и пытаешься сформировать работоспособную систему в единой логике, но без наличия даже элементов управленческой вертикали, то это сделать сложно. Логично, если мы выдвигаем кандидатуры и делаем представления на председателей комиссий, то у нас должно быть право отзывать тех, кто не оправдал нашего доверия. Здесь нам пошли навстречу. С принятием этого решения (о праве ЦИК отзывать рекомендованных членов региональных избиркомов. - Прим. "РГ") возникнет разумный баланс. А до того было немного разбалансированно: у Центризбиркома было меньше полномочий, чем у субъектовой комиссии, по отношению к нижестоящим.

Кстати, эта норма аналогична ранее внесенному в законодательство праву политической партии внести представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии, назначенного по ее предложению. Это логично, актуально и целесообразно.

Максимальная открытость и прозрачность для общества - один из главных принципов работы ЦИК. Фото: Константин Завражин/РГ

Пришел "Мобильный избиратель"

Ровно пять лет Центризбирком проработал под вашим руководством. Что было для вас самым сложным за это время? Какие события особенно запомнились? Что будет дальше?

Элла Памфилова: Инертность, закрытость, уязвимость избирательной системы перед внешним административным влиянием, низкий уровень доверия к ней со стороны общества - вот что было у нас на "входе" в 2016 году. При этом реальных рычагов управления для качественного изменения внутрисистемной ситуации практически не было.

Самым сложным было найти баланс между соблюдением всех принципов федерализма, с одной стороны, и набором управленческих решений, позволяющих решительно проводить в системе кардинальные изменения при отсутствии жесткой вертикали управления, добиваясь при этом серьезных результатов, - с другой.

Главной задачей стало повышение доверия избирателей и участников избирательного процесса к результатам выборов путем выстраивания единой системы избирательных комиссий, "оздоровления" избирательной системы изнутри, формирования защитных механизмов для отражения разного рода негативных и противоправных воздействий извне.

Максимальная открытость и прозрачность для общества, нетерпимость к разного рода нарушениям во время выборов, обратная связь и взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса, создание благоприятных условий для партий, наблюдателей и СМИ - все это легло в основу наших действий, базирующихся на серьезном кадровом обновлении и беспрецедентном техническом переоснащении системы.

Ситуация в регионах улучшилась?

Элла Памфилова: Кардинально. После каждой кампании мы проводили анализ, выявляли системные ошибки и слабые места, а главное - причины их возникновения. Зачастую приходилось серьезно разбираться с региональными комиссиями и без сожаления расставаться с теми руководителями, которые не оправдали доверия.

В результате за пять лет были отменены итоги голосования на 87 избирательных участках. Причем динамика сама по себе весьма красноречива: в 2016-2018 годах - 68 случаев отмены, 2019 - 15, в 2020 году - всего лишь четыре случая.

Эти последовательные действия себя полностью оправдали: прежде "неблагополучные" регионы перестали быть таковыми. То, что происходило ранее при проведении муниципальных выборов в Московской области (скандалы в Барвихе, Балашихе, Жуковском, Королёве, Щёлковском районе и пр.), в Воронеже (когда был выявлен факт умышленного искажения данных протоколов при их вводе в ГАС "Выборы"), в Дагестане (когда в ЦИК поступило свыше 100 обращений с жалобами на действия администраций районов по принуждению членов и председателей участковых избирательных комиссий на прямую фальсификацию итогов голосования), уже не повторяется ни там, ни в большинстве регионов. Конечно, есть еще серьезные проблемы в некоторых регионах, но их явно не сравнить с тем, что было.

Разбирая жалобы на работу наших комиссий, мы и сами многому учились, исправляли недочеты и в своей работе. Так, в ходе рассмотрения жалоб, поступивших в ЦИК России от кандидатов в депутаты Мосгордумы в 2019 году, мы столкнулись с рядом проблем, возникших в процессе проверки подписей и регистрации кандидатов. В результате между ЦИК и МВД было заключено новое Соглашение, снимающее многие из этих проблем. Как следствие, в 2020 году практически не было спорных вопросов по результатам проверок подписных листов, а процент отказов сократился до рекордного минимума: 9% - для самовыдвиженцев и всего 3% - для кандидатов от партий.

Как изменились сами избиркомы?

Элла Памфилова: За прошедшие пять лет произошла и масштабная "перезагрузка" всей системы избирательных комиссий. За это время более чем половину региональных избирательных комиссий возглавили новые люди, их составы существенно обновились, помолодели. Сейчас средний возраст там составляет всего 42 года.

В большинстве комиссий половина или даже более - представители различных партий. В целом в комиссиях всех уровней представлен весь политический спектр страны.

Важным условием независимости комиссий и борьбы с админресурсом является ограничение по числу членов комиссий из числа государственных и муниципальных служащих - не более половины. Это условие строго выполняется при формировании избиркомов.

За прошедшие годы в субъектовых комиссиях их число снизилось до 21%, в территориальных - до 27%, в участковых - всего 6% от общего количества. Эта статистика опровергает все домыслы и спекуляции на тему "засилья" админресурса в комиссиях.

И пришли цифровые технологии...

Элла Памфилова: Отдельно хочу сказать о новом "цифровом профиле" избирательной системы. Если бы в копилке наших достижений был лишь один "Мобильный избиратель", то нынешний состав ЦИК уже за одно это оправдал бы свое существование. Я горжусь тем, что являюсь инициатором идеи о "Мобильном избирателе".

Трудно представить, но в 2016 году на выборах депутатов Госдумы применялись открепительные удостоверения, с которыми были связаны крупные скандалы, карусели, а подсчет голосов продолжался несколько дней.

А что сейчас? Механизм абсолютно прозрачен, и даже самые оголтелые критики российских выборов признали его. А главное - "Мобильный избиратель" стал народным, он очень понравился нашим избирателям. В результате если на выборах депутатов Госдумы в 2016 году по открепительным удостоверениям проголосовало около 800 тысяч избирателей, то количество избирателей, переписавшихся на удобный избирательный участок на выборах президента в 2018 году, составило 5,7 млн человек. А всего с 2017 года правом голосовать по месту нахождения воспользовались более 12,7 миллиона человек.

Что еще помогает не допускать всяких "художеств" на выборах?

Элла Памфилова: Во-первых, в ходе федеральных кампаний во всех регионах на избирательных участках (около 43 тысяч), где голосуют 80% граждан, централизованно устанавливаются видеокамеры. То есть весь процесс голосования фиксируется и при наличии хоть малейших подозрений всегда можно определить, действительно ли было нарушение или это очередной фейк. Видеонаблюдением охвачены все территориальные комиссии, их почти три тысячи.

Если вспоминать прошлые выборы в Госдуму 2016 года, тогда средства видеонаблюдения были установлены всего лишь в 24 субъектах РФ на 21 тысяче участков, при этом в большинстве своем - за счет региона без каких-либо единых подходов и стандартов.

Во-вторых, с 2016 года количество КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней. - Прим. "РГ") выросло с 6 тысяч до 13,5 тысячи. Подсчет голосов на этих устройствах происходит автоматически, человеческий фактор при установлении итогов волеизъявления исключается.

43 тысячи избирательных участков оборудованы системами видеонаблюдения, там голосует 80 процентов избирателей

В-третьих, мы разработали систему QR-кодирования протоколов участковых комиссий, позволяющую, с одной стороны, защитить протокол от подмены, с другой - минимизировать количество ошибок при его составлении. И скорость подведения итогов голосования выросла: если в 2016 году к двум часам ночи в ГАС "Выборы" были введены лишь 35% протоколов, а сейчас - более 90%. Все данные - в открытом доступе, журналисты и наблюдатели могут сравнить их с протоколом с участка.

Разительно изменились подходы к обучению членов избиркомов. На смену многотомным бумажным рабочим блокнотам пришли интерактивные, их устанавливают на компьютер. Запущена также система электронного тестирования членов комиссий.

Совсем недавно все это воспринималось как новации. Сейчас - привычные стандарты проведения выборов.

Участки стали доступнее для инвалидов?

Элла Памфилова: Сейчас около 90% помещений для голосования размещено на первых этажах зданий, 60% из которых полностью соответствуют условиям доступности (в 2012 году таких помещений было не более 15%).

Когда я готовила материал к этому интервью, то самым сложным оказалось из огромного массива данных о нашей работе выделить главное - настолько спрессованными и насыщенными оказались эти пять лет...

А на вопрос: "Что будет дальше?" отвечу коротко - будем энергично развивать все лучшее, что наработано за эти пять лет, в интересах наших граждан, наших избирателей.

Ключевой вопрос

Как вы думаете, много ли провокаций стоит ждать на выборах в Госдуму?

Элла Памфилова: Мы предполагаем, что разного рода информационных подтасовок и "художественно", с фантазией оформленных вымыслов о "нарушениях" будет немало, поскольку "партнерам" надо любой ценой "снести", дискредитировать предстоящие выборы в России. А как иначе восстановить подмоченную репутацию "демократического гуру", привыкшего всех поучать, после провальных президентских выборов с тысячами потерянных голосов и многообразными электоральными казусами?

Вся логика нынешней заокеанской истерики в отношении России подсказывает, что попытка с их стороны сполна "оттоптаться" на наших выборах неизбежна. В основном усилиями тех, кто живет здесь, но служит им. В то же время мы не собираемся взваливать на них вину непосредственно за свои промахи - также открыто будем их вскрывать и исправлять. При этом мы уверены в собственных силах и готовы провести предстоящие выборы достойно.