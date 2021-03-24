Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был 24 марта переизбран на пост руководителя Партии справедливости и развития (AKP), об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

За переизбрание проголосовали 1428 собравшихся на 7-м Конгрессе AKP в Анкаре.

В ходе выступления на съезде Эрдоган заявил, в частности, что Турция станет "увеличивать количество друзей во всем мире" и превратит Турцию в "регион мира". Также он отметил, что у Анкары "нет предпочтений между Западом и Востоком", а присутствует желание найти "золотую середину".

"Если есть вера, то есть и возможность", - подчеркнул он.