Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

ФРГ призвала Еврокомиссию (ЕК) закупить вакцину против коронавируса российского производства "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя немецких властей.

Как заявил представитель, "мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры".

Двумя днями ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на рынке Евросоюза хватает собственных вакцин и российская ему не нужна.