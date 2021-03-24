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24.03.2021 22:13
Рубрика: В мире

Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

Текст: Константин Волков

ФРГ призвала Еврокомиссию (ЕК) закупить вакцину против коронавируса российского производства "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя немецких властей.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V"

Как заявил представитель, "мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры".

Двумя днями ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на рынке Евросоюза хватает собственных вакцин и российская ему не нужна.

В мире Европа Германия Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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