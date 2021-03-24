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Рубрика: В мире

Германия упрощает получение гражданства для потомков жертв нацизма

Текст: Максим Макарычев

Германия упрощает правила получения гражданства для потомков жертв нацизма. Мера поможет закрыть юридические лазейки, из-за которых потомкам жертв было отказано в заявлении о предоставлении гражданства.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Речь идет не только о том, чтобы исправить положение, а о том, чтобы принести извинения в глубоком стыде, - сказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. - Это огромное счастье для нашей страны, если люди хотят стать немцами, несмотря на то, что мы всё забрали у их предков". Хотя Германия уже давно разрешает потомкам преследуемых евреев восстанавливать гражданство, ходатайства многих заявителей были отклонены по ряду причин, сообщает Guardian. Некоторым соискателям было отказано, потому что их предки бежали из Германии и приняли другое гражданство до того, как их гражданство было официально аннулировано. Другим было отказано, потому что они родились от матери-немки и отца-иностранца до 1 апреля 1953 года. До этого немецкое гражданство можно было унаследовать только по отцу.

В соответствии с двумя постановлениями, которые оказались в распоряжении Die Welt, условия натурализации будут облегчены для этих групп граждан. При этом предварительными условиями для возможности натурализации являются "базовые знания немецкого языка, а также базовые знания правового и социального порядка и условий жизни в Германии". Плата за подачу заявления не взимается, допускается двойное гражданство.

В 2019 году Австрия также изменила закон о гражданстве, чтобы разрешить ренатурализацию детей, внуков и правнуков тех, кто бежал от нацистов. Раньше только сами выжившие в Холокосте могли получить австрийское гражданство.

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