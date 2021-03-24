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24.03.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал

Текст: Евгений Гайва
Контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine сел на мель и полностью перекрыл движение в южной части Суэцкого канала на несколько часов. Об этом сообщило британское издание City A.M. Для компаний даже небольшая задержка может привести к убыткам в десятки тысяч долларов.

По данным издания, судно шириной 59 метров 2018 года постройки, шедшее под флагом Панамы в порт Роттердама (Нидерланды) из района Яньтянь в Китае, не могло развернуться. В результате, движение было заблокировано на несколько часов в обоих направлениях. В результате образовалась пробка из других судов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как уточняется, судно должно было прибыть в Нидерландский порт 31 марта.

Построенный в 1869 году Суэцкий канал имеет протяженность около 173 километров и ширину по зеркалу воды 120-150 метров, а по дну- от 45 до 60 метров. Он входит в состав востребованного транспортного маршрута из Китая и Японии в Европу, общая протяженность которого составляет около 24 тысяч километров. При таком расстоянии грузы по этому пути идут в среднем 45 суток.

Альтернативой может быть Северный морской путь (СМП), который развивает Россия. Протяженность этого маршрута составляет 10,7 тысячи километров. На преодоление маршрута из Азии в Европу по СМП с учетом особенностей трассы требуется примерно на 14 суток меньше.

Согласно некоторым расчетам, затраты на путь через Суэцкий канал могут достигать одного миллиона долларов. При этом движение через СМП будет стоить до 600 тысяч долларов.

Корабли ожидают в очередях с обоих концов канала. Фото: скриншот marinetraffic.com

Однако при всех преимуществах движение по северному маршруту пока имеет серьезные ограничения. Традиционный путь через Суэцкий канал отработан десятилетиями. "Существует достаточно жесткое расписание отправления судов и сроков доставки контейнеров", - пояснил "РГ" вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. Отправителям и получателям контейнеров очень важно, чтобы грузы прибывали в срок, с отклонением в пределах двух дней. Потери зависят от вида груза. "Одно дело, если, скажем, везут туалетную бумагу. При опоздании на неделю ничего страшного не произойдет. Другое дело - комплектующие для сборки компьютеров. При опоздании конвейер встанет", - говорит эксперт. Но и если груз придет на неделю раньше - тоже очень плохо, так как сейчас никто не содержит больших складов из-за высокой стоимости хранения, поясняет Желаннов.

Фото: Илья Изотов
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На Северному морском пути пока как раз слабо обеспечивается регулярность доставки. "Надо работать над качеством сервиса", - говорит эксперт. К тому же это все же пока экспериментальные перевозки, так как еще не отлажены технологии работы в разных условиях, добавляет он. "Если нельзя проехать зимой, то возможности пути сокращаются. Если же требуется ледокольное сопровождение, то это существенно удорожает путь", - говорит Желаннов.

Между тем, востребованность Северного морского пути растет, отметил министр транспорта Виталий Савельев, выступая 23 марта на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. В 2020 году было выдано более 1000 разрешений на плавание в акватории СМП, в 2019 году было выдано 799 разрешений. Объем перевозок в акватории СПМ вырос на 10%, привел данные министр. Сейчас идет работа по расширению навигационного окна. В январе 2021 года впервые газовоз прошел по СМП без сопровождения ледокола. "Это показало нам, что мы можем сегодня рассчитывать на то, что по Северному морскому пути мы можем двигаться как с ледокольным, так и без ледокольного сопровождения. Это значит, что СМП можно использовать не пять месяцев в году, а восемь месяцев", - сказал Савельев. К 2024 году будем стремиться выйти на круглогодичное использование СМП, добавил он.

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