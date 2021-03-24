Новости

В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции 20:39
В Сербии осквернили памятник советским солдатам 20:24
Нефть Brent дорожает почти на 6% 20:17
"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии 19:50
Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии 19:34
Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр 19:24
В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов 19:22
Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен 19:17
В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные 18:03
Путин придал школам искусств новый статус 17:54
Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ 17:43
Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 20:20
Рубрика: Власть

Под охраной гвардейцев

В Росгвардии созданы новые центры боевой подготовки и появятся замполиты
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
На расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов сообщил о формировании новых военных округов войск национальной гвардии, о реорганизации и создании частей и подразделений, о принятии на вооружение новых видов оружия и техники. Это важно для всех - Росгвардия не только патрулирует улицы и охраняет квартиры, дома, дачи, гаражи и машины, но и защищает промышленные объекты, атомные станции, уничтожает террористов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что генерал армии Виктор Золотов накануне подписал приказ о создании в ведомстве Главного военно-политического управления. Таким образом, в национальной гвардии появятся свои замполиты.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите

По его словам, до конца года в войсках будут введены должности заместителей командиров или начальников воинских частей и организаций, подразделений по военно-политической работе.

За пять лет существования Росгвардии практически создана новая силовая организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии.

На коллегии директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание на то, что, несмотря на сложный этап реформ, войска с успехом выполнили все возложенные задачи и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений руководства государства. За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше 1 миллиона массовых мероприятий.

Росгвардия участвовала в обеспечении правопорядка и общественной безопасности Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, президентских выборов и параллельно выполняла задачи в Арктической зоне. Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии семь судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути. Росгвардия стала координатором в работе по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив.

Наиболее серьезным вызовом 2018 года Виктор Золотов назвал решение о выполнении силами специально созданного контингента войск национальной гвардии задач в Сирии. Здесь военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около 10 тысяч боевых задач по контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реестре турагентств
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода