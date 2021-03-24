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24.03.2021 16:39
Рубрика: Власть

Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров

Текст: Татьяна Замахина

Три законопроекта парламентской оппозиции о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не получили поддержку Госдумы. Документы были отклонены на пленарном заседании.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Индексация была отменена с января 2016 года. Законопроекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" на тему ее возвращения были внесены в прошлом году.

В частности, "эсеры", которые внесли поправки не в первый раз, также предлагали провести перерасчет размера страховых пенсий и выплатить пенсионерам недополученные суммы.

Документы сопровождались отрицательными отзывами правительства по причине неучтенных бюджетных расходов. Согласно оценке кабмина, "корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров".

Как объяснила на пленарном заседании член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР), возвращение индексации потребует от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей. "Это, конечно, колоссальная сумма, которая требует максимального напряжения работы правительства в условиях ограничительных мер, пандемии", - сказала она.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Хотя законопроекты и отклонены, вопрос прорабатывается во власти. В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже проинформировал, что предложения представлены в срок, а окончательное решение будет принято позже.

Как заявила Бессараб, неправильно было бы "воспользоваться тем трудом, который проделало правительство, разрабатывая предложения для президента, и сегодня принять такие решения". Она предложила коллегам дать возможность президенту самостоятельно принять решение на основе тех данных, которые предоставлены ему правительством. Пока же "единороссы" решили голосовать "против".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Повышение пенсий

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