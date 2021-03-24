Госдума отклонила проекты об индексации для работающих пенсионеров

Три законопроекта парламентской оппозиции о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не получили поддержку Госдумы. Документы были отклонены на пленарном заседании.

Индексация была отменена с января 2016 года. Законопроекты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" на тему ее возвращения были внесены в прошлом году.

В частности, "эсеры", которые внесли поправки не в первый раз, также предлагали провести перерасчет размера страховых пенсий и выплатить пенсионерам недополученные суммы.

Документы сопровождались отрицательными отзывами правительства по причине неучтенных бюджетных расходов. Согласно оценке кабмина, "корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров".

Как объяснила на пленарном заседании член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР), возвращение индексации потребует от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей. "Это, конечно, колоссальная сумма, которая требует максимального напряжения работы правительства в условиях ограничительных мер, пандемии", - сказала она.

Хотя законопроекты и отклонены, вопрос прорабатывается во власти. В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже проинформировал, что предложения представлены в срок, а окончательное решение будет принято позже.

Как заявила Бессараб, неправильно было бы "воспользоваться тем трудом, который проделало правительство, разрабатывая предложения для президента, и сегодня принять такие решения". Она предложила коллегам дать возможность президенту самостоятельно принять решение на основе тех данных, которые предоставлены ему правительством. Пока же "единороссы" решили голосовать "против".