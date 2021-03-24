Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока

Авторами нового закона выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Они выступили с данной инициативой для закрепления в законодательстве конституционных изменений, которые были одобрены в ходе общероссийского голосования.

Речь идет о новом положении Основного закона страны, которое гласит: ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета времени, проведенного в должности. В результате данная норма позволяет нынешнему президенту занимать пост еще два срока.

Кроме того, в развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны. Устанавливается, что президентом можно быть избранным при следующих условиях:

- гражданин РФ,

- не моложе 35 лет,

- постоянное проживание в России не менее 25 лет,

- нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство.

Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

В ходе рассмотрения в Госдуме в проект добавили ряд норм. В том числе - о праве ЦИК на досрочное прекращение полномочий члена регионального избиркома на основании "мотивированного представления". У ЦИК появились и другие полномочия - так, она сможет формировать специальные территориальные комиссии по дистанционному электронному голосованию.

Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования. Это касается случаев, если кандидатов будет более десяти. Можно будет не указывать фамилии, имена и отчества кандидатов как из федеральной, так и из региональной части списка. А полную информацию избиратели смогут увидеть на информационном стенде.