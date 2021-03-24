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24.03.2021 13:55
Рубрика: Власть

Депутаты приняли закон о вычете на спорт

Текст: Татьяна Замахина
Каждый работающий россиянин сможет вернуть из трат на фитнес и спорт до 15600 рублей в год. Причем будет возможность получить налоговый вычет и за ребенка. Такой правительственный закон приняла Госдума.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, считают разработчики из кабмина. Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Совокупная сумма трат, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета - 15,6 тысячи рублей.

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Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Кабмин определит перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. А Минспорт сформирует список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на деньги от налоговой.

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно, - прокомментировал изменения журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Появление нового налогового вычета говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым - и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".

Как заявила депутатам замминистра спорта Ксения Машкова, новый закон в первую очередь коснется посетителей фитнес-центров, которые составляют основную массу физкультурно-оздоровительных организаций. По оценке министерства, фитнес-центров в стране 3,5 тыс., и на начало 2020 года в них занималось 6,368 млн человек.

Сначала документ касался только взрослых, однако в ходе рассмотрения депутаты решили распространить право вычета на суммы, которые уплачиваются физлицом за спорт-услуги, оказанные и его детям. В том числе - усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет.

Кроме того, было введено условие - услуги должны предоставлять организации и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Новый закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин пояснил, что до сих пор подобные формы помощи реализовывались в отдельных регионах для особых категорий населения - детей-инвалидов, многодетных семей. А такая массовая финансовая поддержка оказывается впервые.
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"Почему это важно? По данным Счетной палаты, более половины наших сограждан не хотят заниматься спортом, - сообщил Пайкин. - Предоставление налогового вычета может стать для части из них дополнительным стимулом".

В Госдуме полагают, что нововведение станет существенной поддержкой для ограниченных в средствах граждан, которые хотят заниматься физкультурой и спортом. "Особенно это актуально для регионов, где цены на занятия в спортивных секциях и фитнес-центрах ниже, но и доходы граждан отличаются от столичных", - считает Пайкин.

Госдума также приняла сопутствующий закон, который закрепляет понятие "физкультурно-оздоровительной услуги" и уточняют определение физкультурно-спортивной организации.

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