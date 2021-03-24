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24.03.2021 10:59
Рубрика: Власть

Яровая займется координацией инициатив по помощи многодетным в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая будет курировать подготовку законодательных инициатив по помощи многодетным семьям. Об этом стало известно на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Фото: iStock
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил вынести на обсуждение правительства России вопрос поддержки многодетных семей и сделать эту тему приоритетной при подготовке к ежегодному отчету премьер-министра в Госдуме. Он дал поручение профильному комитету создать группу по подготовке законодательных инициатив.

"Я буду координировать эту работу для того, чтобы, имея опыт межфракционной работы, мы вышли в самые короткие сроки на конкретный результат", - отметила Яровая, выступая на заседании комитета.

Она напомнила, что многодетные семьи в основном малообеспеченные. "Нам как раз надо все эти проблемы постараться решить", - считает вице-спикер. Она подчеркнула, что важно сделать эту тему ключевой при подготовке отчета правительства в Госдуме.

Ранее вице-спикер ГД Петр Толстой предложил продумать несколько существенных льгот на федеральном уровне для многодетных семей, "а не отдавать эти вопросы на откуп регионам".

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