Новости

Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
Котенок по имени Гав полетит на МКС 12:30
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 12:22
Фармацевты заработали почти 6,5 млрд евро на госконтрактах в Испании 12:16
Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V" 12:09
Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским 12:07
Иностранцы отказались более чем от 500 земельных участков в Крыму 12:01
Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ 11:54
В Москве задержаны пранкеры за хайповый угон BMW 11:52
Российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Индонезии 11:48
В Москве упали цены на аренду жилья 11:48
Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта 11:45
У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф 11:42
В комплексе городского хозяйства рассказали о благоустройстве Красной Пресни 11:41
Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 11:54
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Участники конкурса "ПроЧтение" Национальной технологической инициативы (НТИ) создают ассистента для учителя на основе искусственного интеллекта. По планам разработчиков, "робот" сможет успешно выявлять ошибки в эссе школьников. Причем тратить на проверку одной работы не более 30 секунд.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по обществознанию: советы эксперта

- Мы запустили конкурс, в котором берем реальные школьные сочинения, написанные на ЕГЭ по русскому языку, истории, литературе, обществознанию и английскому языку, и предлагаем командам-участникам создать искусственный интеллект, способный найти в сочинениях смысловые и фактические ошибки - в датах, логике, использовании языковых норм и прочие. Причем не хуже учителя, - рассказал порталу национальныепроекты.рф директор по развитию технологических конкурсов Up Great НТИ Юрий Молодых.

Призовой фонд конкурса - 100 млн рублей для решения задачи по анализу текста на русском языке и столько же - для английского языка. Конкурс продлится до конца 2022 года.

В первом цикле испытаний свои проекты представили команды из МГУ, МФТИ и частных компаний. Лучший результат - "робот" нашел примерно 85% от всех ошибок на английском языке и 57,8% на русском.

Авторы конкурса предполагают, что эта разработка поможет учителю в проверке домашних заданий, контрольных, сочинений. А в перспективе - и экзаменационных работ, и ЕГЭ. Такая технология позволила бы создать и тренажер для подготовки к ЕГЭ: ученик сможет загрузить работу и посмотреть баллы, которые поставит ему искусственный интеллект.

- По нашим оценкам, проверка одной работы будет проходить в два-три раза быстрее, чем сейчас, что приведет к значительной экономии времени педагога, - уточнил Молодых.

Общество Образование ЕГЭ в России

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о дате Послания
Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока
Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова