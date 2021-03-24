Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ

Участники конкурса "ПроЧтение" Национальной технологической инициативы (НТИ) создают ассистента для учителя на основе искусственного интеллекта. По планам разработчиков, "робот" сможет успешно выявлять ошибки в эссе школьников. Причем тратить на проверку одной работы не более 30 секунд.

- Мы запустили конкурс, в котором берем реальные школьные сочинения, написанные на ЕГЭ по русскому языку, истории, литературе, обществознанию и английскому языку, и предлагаем командам-участникам создать искусственный интеллект, способный найти в сочинениях смысловые и фактические ошибки - в датах, логике, использовании языковых норм и прочие. Причем не хуже учителя, - рассказал порталу национальныепроекты.рф директор по развитию технологических конкурсов Up Great НТИ Юрий Молодых.

Призовой фонд конкурса - 100 млн рублей для решения задачи по анализу текста на русском языке и столько же - для английского языка. Конкурс продлится до конца 2022 года.

В первом цикле испытаний свои проекты представили команды из МГУ, МФТИ и частных компаний. Лучший результат - "робот" нашел примерно 85% от всех ошибок на английском языке и 57,8% на русском.

Авторы конкурса предполагают, что эта разработка поможет учителю в проверке домашних заданий, контрольных, сочинений. А в перспективе - и экзаменационных работ, и ЕГЭ. Такая технология позволила бы создать и тренажер для подготовки к ЕГЭ: ученик сможет загрузить работу и посмотреть баллы, которые поставит ему искусственный интеллект.

- По нашим оценкам, проверка одной работы будет проходить в два-три раза быстрее, чем сейчас, что приведет к значительной экономии времени педагога, - уточнил Молодых.