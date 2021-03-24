Исследование: Соседние страны стали хуже относиться к Швеции из-за COVID-19

Соседние страны стали хуже относиться к Швеции. Такие данные приводит Шведский Институт.

Ученые зафиксировали, что 44 процента опрошенных жителей соседних стран изменили к Швеции отношение, при том 39 процентов - на негативное. Больше всего опрошенным не понравилась шведская стратегия борьбы с коронавирусом. Напомним, что Швеция отказалась вводить карантин, а ограничилась введением рекомендаций о социальном дистанцировании для населения. Ограничительные меры Швеции из-за пандемии не были жесткими. Вторая причина, за что критикуют Швецию, - это высокий уровень преступности и миграционная политика.

Данные исследования выявили, что хуже всего к Швеции относятся в Финляндии, а лучше всех - в Норвегии. Чаще всех критикуют Швецию мужчины, а с позитивом относятся женщины и молодые.