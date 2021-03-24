Экс-форвард московского ЦСКА Ивица Олич официально возглавил армейскую команду. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко.

Теперь уже бывший наставник "красно-синих" лично пожелал удачи своему преемнику, а сам Олич был представлен команде. "Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем", - произнес небольшую речь хорват на русском языке при первом знакомстве с игроками.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в 2003-2006 годах. В его послужном списке также такие команды, как загребское "Динамо", "Гамбург" и "Бавария". В качестве тренера Ивица работал лишь помощником у наставника сборной Хорватии Златко Далича. Но это не сказывается на уверенности Олича в своих силах: "Хочу вернуть клуб на те позиции, где он должен быть". На данный момент ЦСКА идет в РПЛ пятым.